亞洲手創展鼓勵動手創造價值　「Pop Up Asia」取名暗藏玄機

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第三屆「Pop Up Asia 亞洲手創展」今（15）日在台北市松山文創園區登場，分為材料製造館、 亞洲主題館與原創品牌館三大場館，展出來自13個國家共300間的品牌，其取名「Pop Up Asia」也大有玄機。



「讓喜歡的事成為生活」為此活動精神（圖/主辦單位）

「Pop Up Asia 亞洲手創展」以「讓喜歡的事成為生活」為口號，邀請到日本、韓國、泰國、印度、柬埔寨等共13國300間店家來台展出文創商品。主辦單位表示，從第一屆的7個國家，8個城市到 今年的13個國家，超過20個城市，參與的品牌數也從100個成 長到300個，連續兩年創造交易金額超過100%的成長。

展會名稱「Pop Up Asia」其實取名大有玄機！「Pop」被拆解成三個概念，分別為「Personal style」（個人風格）、「Original ideas」（手與心的對話過程）、「Partnership」 （跨界合作的夥伴關係），不難發現活動十分重視跨界交流以及手作創意等特質。



來自吳哥工藝美術學校執行長Pierre Andre Romano（左2）擔任論壇講者，與主辦單位希嘉文化執行長顏瑋志（右1）於柬埔 寨暹粒的手創品牌Artisan Ankor前合影（圖/台灣英文新聞）

主辦單位說明，「Up」則是代表向上提升（Level up）以及價值創造（Value up），透過亞洲主題館鏈結10個國家的手創平台，與產業鏈的上、中、下游，讓原本屬於區域性與在地性的高質感手作 與工藝設計品，取得更大的市場規模。

「Asia」則是代表三年來亞洲手創展鏈結亞洲手創市場的企圖心。今年的活動已和馬來西亞手創品牌 Ninth Gallery合作「亞洲手創大人物初選」活動，拓展影響力；未來也計劃和香港 Mega show與北美的 NY NOW等大型展會合作，不僅立足亞洲，更要前進全球市場。



透過主辦單位串連，香港插畫品牌Zlism和共享汽車Zipcar合作推出新服務（圖/台灣英文新聞）

此外，Pop Up Asia更想於展會凸顯的是「跨界合作的夥伴關係」，本次大會媒 合香港插畫品牌Zlism和共享汽車Zipcar的服務， 就是透過展會中的跨界交流合作，將原創個人風格親手實踐的具體案 例。

亞洲手創展不僅引進東南亞國家具有特色的工藝品，也努力與全球手創者交流，並且舉辦論壇以及工作坊，鼓勵大家動手也動腦，創造自己喜歡的生活，更多詳情請上臉書專頁查詢。