機捷預辦登機新增外籍航空　即起免費提供兩周KTV包廂歡唱

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）桃園機場捷運預辦登機服務去(2017)年3月起營運，初期有華航、長榮、華信與立榮4家國籍航空進駐，今(15)日起新增國泰航空、國泰港龍航空與AirAsia集團等多家外籍航空。

桃園國際機場今(15)日在機捷A1台北車站，舉行市區預辦登機服務，喜迎新夥伴加入慶祝儀式。未來將大幅增加服務能量，嘉惠更多出境旅客。

國泰航空、國泰港龍航空及AirAsia集團（含全亞航、馬亞航、菲亞航及未來將加入的日本亞洲航空、泰亞航）等多家航空公司，即日起進駐機捷A1台北車站，提供旅客預辦登機服務。

為推廣相關服務，桃機公司也特別在機場捷運A1站規劃為期兩週（11/15~11/28）的「Sing a song before you go-go!」活動，旅客使用任一航空公司市區預辦登機，或自助行李託運服務，就可在現場的個人KTV包廂歡唱區，與同行友人免費唱歌(如下圖)，享受預辦登機省時方便的優點。

圖片來源:桃園機場

圖為機捷市區自助報到櫃台。台灣英文新聞檔案照片/宇妍 攝影

桃園國際機場指出，國泰航空等外籍航空公司，是以全自動化自助方式，提供預辦登機服務，旅客完成網路/手機報到後，可到A1台北車站預辦登機區，使用自助行李託運機台完成登機作業，或在當天航班起飛3小時前，到A1台北車站預辦登機區使用自助報到機及自助行李託運機台。

桃機提醒旅客，新加入的航空公司採無人自助服務，不受理紙箱、行李袋、背包與非標準行李箱託運。

另外，旅客改票、退換票、行李超重加價、購買客艙占位行李、旅行證件查驗、輪椅提供、擔架或託運行李退回等服務，須到桃機現場洽詢航空公司辦理。旅行航程是否適用服務，也請參照航空公司官方網站資訊。

桃機公司統計，到今年10月，市區預辦登機共服務近30萬旅客，處理28萬件行李，平均每天服務近500名旅客及處理440件行李。預期外籍航空加入後，每年會再增加超過2萬人次出境旅客，提前在台北市區完成報到程序，提升桃園機場整體服務效率。

圖片來源:桃園機場