罹患可怕的「癌中之王」 一天一盒止痛藥壓不住劇烈腹痛

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）35歲的張女士，因腹部持續強烈疼痛，她形容：「比生小孩還要痛，痛到內臟都揪在一起，可是又說不出來到底是哪裡痛。」一天吃掉超過一盒止痛藥，就醫後才發現自己竟得了胰臟癌。所幸在配合醫師的治療下，開刀切除腫瘤後，又熬過化療，食慾恢復外，體重更止跌回升。

胰臟癌到底有多可怕？根據2015年癌症登記統計，胰臟癌發生人數約2,237人，死亡人數卻高達1,948人，5年存活率僅7%，死亡率之高，為公認的「癌中之王」！知名體育主播傅達仁、寶島歌王洪一峰與民歌手梁弘志、黃大城及潘安邦等皆死於此症。

過去民眾對於胰臟癌多半存有存活期很短且很痛苦的刻板印象，從過去的癌登統計資料也可發現，新診斷的胰臟癌患者中，每五個人就有一個選擇『放棄治療』。癌症希望基金會董事長王正旭醫師指出，這主要是因為胰臟深藏在胃的後方，不容易檢查，異狀常被忽略，使得胰臟癌發現時都已屬晚期; 加上胰臟癌患者多屬年長族群，身體狀況不是那麼好，常會因為體重下降、體力變差，陷入惡病質的惡性循環，治療過程自然會受到影響。

不少病患與家屬一聽到胰臟癌就聞之色變，王正旭醫師鼓勵患者，有治療就有希望，絕對不要害怕就醫、或自行宣布放棄治療，加上治療持續進步，現在也有新的健保藥物治療，經驗豐富的醫療團隊會替患者爭取延長存活期，同時也兼顧生活品質。

透過世界胰臟癌日，提高一般大眾對胰臟癌的認知與重視；而癌症希望基金會發行的「希望護照」，是一本協助病友「增加知能/empower」的工具，引導病友瞭解癌症、學習抗癌，並與醫師討論治療決策，正面迎戰癌症，然後精準治療，不輕言放棄，進而戰勝疾病！