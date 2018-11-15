台選舉前夕美軍艦菲律賓海操演　波頓警告中國勿限制南海自由航行權　

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）九合一選舉前夕，美國海軍今（15）日表示，兩航空母艦與逾百架戰鬥機正在菲律賓海一帶展開戰備演習，此前美國國家安全顧問波頓（John Bolton）才警告中國勿限制美軍在南海的自由航行權。對此，我國防部發言人表示，會持續掌握台灣周邊海、空情動態與應處。

美媒體報導，航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、史坦尼斯號（USS John C. Stennis）以及約150架戰鬥機，目前正在中國南方的菲律賓海一帶展開「複合式」戰備演習，打擊範圍涵蓋北韓。

這回美軍在菲律賓海上的演習並非頭一遭，去年北韓威脅升高時美國亦在此處進行操演。

華郵報導，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）13日選在東南亞國家協會（ASEAN）峰會舉行前夕表示，美國反對中國與其它南海爭議水域聲索國締結條約限制國際船隻在南海自由航行權，而美國的海軍艦艇也會持續在這些水域繼續行駛自由航行的權利。

據香港英文媒體《南華早報》月初從英國國防部獲得的一份文件顯示，中國船隻曾警告美艦稱對方正駛在危險航線上，並發出警告指若不更改方向將承擔後果，報導指美艦回應「我們在進行無害通過」。

對此，國防部今（15）日表示，有關美軍公布雷根號及史坦尼斯號航艦打擊群動態，於西太平洋海域，分別執行航艦各種海上訓練。國防部尊重美軍航行自由，並持續掌握我國周邊海、空情動態與應處。