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「巴西川普」批評古巴剝削醫師　古巴政府：駐巴西醫師全部回國！

「巴西川普」波索納洛（Jair Bolsonaro）日前發表對古巴強硬言論，表示該國剝削其派遣至巴西偏鄉的醫師，並揚言斷交。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/11/15 16:23
（美聯社）

「巴西川普」波索納洛（Jair Bolsonaro）

（美聯社）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)「巴西川普」波索納洛（Jair Bolsonaro）日前發表對古巴強硬言論，表示該國剝削其派遣至巴西偏鄉的醫師，並揚言斷交。對此，古巴不甘示弱地表示，將召回醫師。

紐約時報》報導，波索納洛多次表示，古巴政府拿走醫師大部分的薪水，等於是巴西在養獨裁政權，又禁止其家人赴巴西團聚，嚴重違反人道要求。

另外，根據報導，波索納洛還指控，古巴派去的醫師，水準不良，並要求他們必須要在巴西，得到學歷確認後，方得行醫。

對此，《紐約時報》報導，古巴政府向美洲衛生組織（Pan-American Health Organization）表示，將要求該國醫師，離開巴西，並強調當前條件，讓雙邊計劃難以持續進行。

報導介紹，巴西和古巴，在2013年展開「更多醫師」計劃，讓2萬位古巴醫師，在巴西偏遠地區，提供醫療服務，讓部分地區，第一次擁有駐診醫師。

《紐約時報》認為，「更多醫師」計劃遭取消，受害最大的會是巴西最弱勢的群衆。

詳細情形請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/11/03 10:44）

媒體報導，「巴西川普」波索納洛（Jair Bolsonaro）在當地媒體上，發表對古巴強硬言論。

日本《時事通信》報導，波索納洛接受巴西媒體採訪時，表示將在上任後，重新檢討巴西和古巴間的外交關係。

根據報導，他對前任總統羅賽芙（Dilma Vana Rousseff）實施，從古巴邀請醫生到巴西執業的計劃，感到相當不滿。他指控，古巴的獨裁者拿走這些赴巴西醫生薪水的75%，而且不准家人陪同，簡直違反人權，並質問巴西是否能和這樣的國家，維持外交關係。

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