段宜康再質疑財產爭議 侯辦：有證據就去檢舉

（中央社記者范正祥、林長順台北15日電）國民黨新北市長候選人侯友宜家族企業又昱公司成為選戰話題。民進黨立委段宜康今天舉行記者會，要求國稅局查帳，又昱公司有無涉及假造帳冊逃漏稅。

又昱實業公司委任律師陳佳瑤表示，文大宿舍出租第一天就以23%報稅，其實是非常高的，今年侯友宜要選舉，外界以放大鏡檢視，既然社會大眾有期待，就用最高33%報稅，但103年到106年以23%報稅，就把差額繳納，絕非因為逃漏稅而補稅。

段宜康上午在立法院召開記者會指出，國稅局會核定每個行業別的「所得額標準」，以又昱公司的「6811-12不動產租賃業」為例，所得額標準是23%，也就是檢具足以證明營業成本和營業費用，佔到收入77%的帳冊、憑證，以收入的23%為淨所得報稅，就不大會被查帳了。

他進一步指出，但如果又昱公司以更高的「同業利潤標準」33%淨利率申報，根本連帳冊、憑證都不必準備；國稅局除非接到檢舉，否則也不會再查帳。

段宜康質疑，2014年到2017年，又昱公司檢送帳冊、憑證向國稅局以23%標準申報；為什麼等到被檢舉之後，才趕快申請更正所得額到「同業利潤標準」的33%淨利率。

段宜康說，國稅局不可以只是接受又昱公司4年合計補繳120幾萬元就算了，必須要查帳、對帳，去查從23%補到33%的帳冊及成本支出，「到底又昱公司的帳冊是怎麼做出來的」。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉表示，北區國稅局核定又昱公司沒有欠繳稅款，國稅局也從來沒通知欠繳稅金，段宜康的言論，根本是栽贓抹黑。

侯慶莉說，侯友宜從6月以來，已經多次公開說明自己的財產、繳稅資料，段宜康卻執意忽視侯友宜依法申報財產、依法報稅的事實。她強調，如果段宜康有任何證據，就直接去主管機關進行檢舉。（編輯：楊凱翔）1071115