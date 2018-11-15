（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣國際教育，台北市濱江國中本學年以「異鄉人」為校內8年紀學生的校本課程，11月13日上午濱江國中師生前往台北印尼經濟貿易代表處進行參訪，並與當天在辦事處的印尼籍人士進行簡單的分組實地採訪，了解移工在台的生活甘苦，返校後預計於下學期提出「友善城市行動計畫」。

濱江國中積極推展國際教育，除了申請外籍交換學生，以及在校內舉辦八週的「異鄉人」印尼文化認識課程之外，更親自帶著校內八年級學生至鄰近的印尼經貿代表處進行採訪，讓學生與在台印尼移工做實際接觸，實習採訪技巧。

本次濱江國中8年紀學生的「異鄉人」校本課程中，老師除了在課程裡介紹印尼的地理、歷史等背景知識外，也結合了移工文學讓孩子照見另一個族群的心靈世界。啟發孩子們忍不住要探問：他們為什麼而來？在台灣的生活如何？我們還可以為他們做些什麼呢？

八年級學生林家瑋表示，這個活動可以幫我們了解印尼移工來到台灣的原因，雖然溝通上並不容易，但是我們還是努力地達成任務，真的很好玩呢！

學生楊盛硯表示，雖然自己的英文不好，面對外國人很緊張，怕說得不好或聽不懂，還好遇見的印尼朋友都很親切，還會說中文，是一個讓人難忘的體驗。

移工們耐心而大方的接受孩子們的提問，談起家鄉，有的還紅了眼眶，讓學生感受頗深。