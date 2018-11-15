提升好感、征服面試官 你該掌握的10個小技巧！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）在這就業率偏低、經濟不景氣的年代，面對好不容易到手的面試機會，許多人無不瘋狂「爬文」詢問學長姊，深怕漏掉任何一項資訊，錯失工作機會。

不過，除了面試內容以外，到底有哪些「小細節」是我們應該注意、使我們能從眾多競爭者中脫穎而出的呢？

對此，商業新聞媒體《Business Insider》整理了幾項我們時常忽略的「關鍵」，希望幫助大家獲得上司賞識。

1. 衣服顏色影響第一印象

招聘網站Career Builder調查發現，除了乾淨整潔的面試穿搭，衣服顏色也會影響第一印象。

23％的受訪主管表示，他們建議求職者搭配藍色服裝，因為藍色讓人相信你有團隊合作的能力，而15％的上司則是建議穿黑色，因為黑色讓你看起來有領導能力。

不過，其於25％的上司認為，橘色服裝是大忌，因為橘色會讓你看起來非常的不專業！

其它顏色給人的感覺：

灰色：邏輯、分析 白色：組織能力 咖啡色：可靠 紅色：力量

2. 上司的年齡決定你的面試方式

應徵新工作時，在與上司不熟識的情況下，要抓住他們的胃口實在很困難。

不過，在《Crazy Good Interviewing》一書中，John B. Molidor，博士和Barbara Parus寫道，我們可以根據上司的年齡，推斷那個年代大家重視的工作技能，以調整面試內容。

1. 「Y世代」上司(20至30歲之間)：將歷年工作成果收集成冊，並在面試時一一展示，這樣可以突顯你多工處理的能力。

2. 「X世代」上司(30至50歲之間)：在面試時，你可以著重於創造力，以及「工作生活平衡」如何幫助你在事業上達到高峰。

3. 「嬰兒潮世代」上司(50至70歲之間)：你可以展示出你認真工作的一面，並且對於上司一手打下的江山有所敬佩。

4. 「沉默的一代」上司(70至90歲之間)：你可以提及你對上份工作的忠誠度。

3. 手掌擺法暗藏玄機

除了衣服顏色以外，手掌擺放的方式也會在不經意的時候，影響著上司對你的第一印象。

你可以將手放在可見之處，並將指尖靠攏雙手成半圓狀，因為這樣代表者你是位有信心的人。

以下是超NG擺法：

手掌朝下：給人一種優越感 手指敲桌面：透露著你很不耐煩 雙手抱胸：表示失望 過度使用手勢：分散注意力

4. 找到你與上司的共通點

根據「相似吸引理論」我們傾向於喜歡與我們抱持同樣態度的人。

因此，若你知道上司很強調社區服務，你可以在面試時強調此點。

5. 大方坦承自己的弱點

面對「 你最大的弱點是什麼？ 」這個問題時，你可能會說：「我是一個完美主義者」或「我工作太努力」巧妙地迴避問題，突顯自身強項。

但哈佛商學院的一項研究表明，「謙遜式自誇」可能成為你面試失敗的關鍵，因此，誠實回答還是關鍵。

6. 語速、音量收放自如

如果你想讓自己聽起來「很聰明」，那麼談吐中的抑揚頓挫、高低起伏就顯得很重要。

《Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior》一書的作者說道：「如果兩位演講者演說同樣的內容，但其中一位演說得更快更響亮、停頓時間更少、音量變化更大，那麼該演講者看起來將會更有活力、知識淵博、聰明。」

因此你可以據面試內容的重要性，放慢或加快你的語速。例如：用較快的語速結尾、傳達重要事項時放慢速度，讓聽眾有時間吸收。

7. 第一次見面，不忘眼神接觸

在一項研究中，東北大學的研究人員要求受試者觀看兩位陌生人交談的影片，並評估每個人的聰明程度。結果顯示，在說話時始終保持眼神接觸的人，比起那些沒有進行眼神接觸的人，給他人的印象就是比較聰明。

8. 突顯你的潛力，而不是成就

史丹佛大學和哈佛商學院的一項研究將受試者分成兩組。第一組收到一份強調面試者已有兩年經驗，且在「領導成就」中獲得高分的履歷表；第二組則是收到一份強調面試者雖沒有相關經驗，但在「領導潛力」測試中獲得高分的履歷表。

研究結果顯示，受試者認為具「領導潛力」的面試者更有可能成功。

9. 不要小看面試前的閒聊

一項研究指出，面試前的閒聊看似無害，卻會在第一印象上產生重大的影響。

喬治亞理工學院，德克薩斯A＆M大學和德克薩斯基督教大學的一項研究發現，在閒聊中表現良好的人，在工作相關問題方面會得到較高的分數，也就是說良好第一印象，會成為面試過程的正向助力。

10. 「為甚麼給我面試機會？」

詢問上司「為甚麼給我面試機會？」看起來似乎很奇怪，但據心理學家羅伯特•西亞迪尼說，這問題可以讓上司更多關注在你的強項，並且再次提醒他們喜歡你的原因。