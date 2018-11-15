(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（14）日報導，美國白宮和《CNN》記者發生爭執，決定取消其採訪證明，導致《CNN》不滿，甚至前往法院控訴川普違反言論自由。現在，連川普最愛的《FOX》電視台，都表明支持《CNN》。

日本《時事通信》報導，當地時間昨日，多個美國媒體簽署聯合聲明，支持《CNN》記者，並要求白宮重新允許記者採訪。在署名的媒體中，竟然有和《CNN》打對台，支持川普的媒體《FOX》。

根據報導引述聲明，這些媒體要求，不能以武斷的理由，拒絕獨立的記者接近（access）總統和其行動，否則新聞自由將不復存在。

詳細情形請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/11/08 10:24）

川普加強打壓媒體？《CNN》記者表示，自己的白宮記者證已遭取消。

根據《CNN》記者阿克斯塔（Jim Acosta）於台灣時間今（8）日上午9點左右的推文，他被拒絕進入白宮。

這可能和《CNN》記者在白宮記者會上，與川普發生口角有關。我們來回顧一下發生了什麽事。

日本《NHK》報導，川普召開記者會，説明期中選舉結果時，《CNN》記者詢問他是否認爲中美移民集團民衆，是「侵略者」。

根據報導，川普表示他確實認為，這些民衆是侵略者。這個回答似乎惹怒了《CNN》記者：他反駁，這些民衆只是希望移民來美國而已，但川普堅持，若想進入美國，就必須遵從合理程序，並怒罵「《CNN》給我知恥點！你們太沒禮貌了！給我坐下！」，之後拒絕再回答問題。

（發稿時間：2018/11/14 11:53）

日本《產經新聞》報導，《CNN》在當地時間昨（13）日，發表聲明，表示已向法院控告，川普及白宮高層，違反侵犯言論自由，並要求恢復採訪資格。

根據報導，白宮記者協會也發表聲明，表示支持《CNN》。

川普打壓媒體記者怒 連FOX都支持CNN