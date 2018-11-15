中國強藉APEC造勢　巴紐決定16日前撤五星旗以維公正

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）APEC領袖峰會今(2018)年首次在巴布亞紐幾內亞舉辦，中共為擴張在太平洋的影響力，保守估計，已經灑下6億到7億美元，協助巴紐舉辦峰會。中共還要求在APEC期間，巴紐主要道路需插滿五星旗。

綜合《自由》與新唐人電視台報導，基於對各國的尊重，儘管壓力強大，巴紐政府仍拒絕中方提議，堅持在16日前撤掉滿街的中國國旗，以維持主辦國的公正形象，引發中方大為不滿。

後天(17日)第26屆APEC領袖峰會正式舉行前，中國大陣仗安排了國家主席習近平在今(15)日提前到巴紐進行國是訪問，並規劃「中國-太平洋島國領袖峰會籌備對話」活動，希望藉APEC「造勢」、擴張在太平洋影響力。

這次鄰近國際會議中心（ICC）的國會大廈前新闢大道，聳立整排五星旗與巴紐國旗，準備舉辦道路移交儀式。照片攝於14日。中央社

除此之外，巴紐主要街道也掛滿五星旗。報導引述知情人士透露，中方官員無理要求歡迎習近平的五星旗在APEC期間需插滿主要道路。但巴紐政府為維持主辦國的公正形象，仍拒絕中方提議，堅持在16日前撤掉滿街的中國國旗，引發中方不滿。

另外報導也指出，有當地民眾不滿中國國營企業在當地開發，卻剝削地主權益，因此在習近平赴巴紐前夕，於當地媒體刊登兩個整版加以控訴。

根據中央社，中國去年底躍升為巴布亞紐幾內亞第2大援助國，在市區隨處可見中資企業建設大樓，鄰近APEC會議場地、國際會議中心（ICC）的國會大廈前新闢大道，則聳立整排五星旗與巴紐國旗。

圖片來源: ​中央社