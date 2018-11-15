國家級資安中心揭牌　蔡英文：資安是國家安全第一道防線

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（15）日表示，資安不僅是國家安全防護上最重要的工程，資安能力也是衡量國力最重要的指標之一，因此期盼藉由國家層級的資安聯防體系的建立，讓臺灣更安全、更有競爭力。

國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）今日上午正式啟用，根據總統府新聞稿，蔡總統今日出席揭牌儀式，宣告政府在建構國家安全聯防體系及推動數位國家方面，又邁進了一大步。

蔡總統致詞時表示，她在上任之初就提出「資安即國安」的重要戰略概念，而今日國家通訊暨網際安全中心的揭幕，就是這個概念的具體實現，「這是臺灣資安防護歷史上，一個非常重要的里程碑。」

蔡總統表示，臺灣正面臨國際上複雜多變的資安威脅，而資安確實是在國家治理與國家安全防護上最重要的工程，「這是國家安全的第一道防線」，必須要在緊湊的時間內傾全力建構完成，並且所有人員的訓練與培育都能迅速到位，才能讓臺灣更安全、更有競爭力。

蔡總統提及，透過國家通訊暨網際安全中心的成立，政府便可即時掌握、有效管理網路安全，再結合資安事件的自動搜索、分析、通報、應變與分享，加上和國際通訊網路維運互連的防護機制，可以大幅提升資通安全，並達到國際資安聯防的效果。

蔡總統接著指出，未來資安旗艦計畫的相關主辦部會都必須積極建構並完成聯防，加速完成各主管領域的資安防護機制，讓國安防護體系更加完備，這是她對資安鐵三角—國家安全會議、行政院資通安全處，以及國家通訊傳播委員會全新的期許，也請行政院在協調方面多幫忙。

提及推動數位國家發展，蔡總統表示，建構一個安全、順暢、強健的寬頻通訊網路，是推動數位國家的關鍵所在，如此一來才有辦法強化政府的數位治理，發展數位經濟，進一步帶動各項產業轉型，「資安能力也會成為衡量國力最重要的指標之一。」

最後，蔡總統強調，要打造最高級的資安國力，不但要透過政府部門，也要民間企業及非政府組織的資安團隊，結合全民共同攜手，通力合作，才能為數位國家的進展，奠定最堅實的基礎。