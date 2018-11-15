台越互訪突破百萬人次  加強雙邊合作持續培育人才

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第7屆台越觀光合作會議11月14日在新北市福隆舉辦，越方由越南旅遊總局何文超副局長率領30名代表團與會，台灣則由交通部觀光局周永暉局長領銜邀請產官學代表與會。

根據統計，七年來台越互訪從2012年48萬人次，逐年到2018年互訪突破100萬人次，其中越南來台旅客1-9月成長近4成，已躍昇新南向國家旅客來台前三名，且越南旅客的組成已產生結構變化，觀光目的別的旅客人次已佔來台目的首位。

透過台越觀光會議的合作，推動台越空運鏈結更加綿密，例如這次何副局長率領的越南代表團就安排北進中出的航程，更便利的航線航班促進雙方城市、企業及協會團體間交流，建立更深的信任與相互瞭解，也是促成台越旅客互訪突破100萬人次的重要因素之一。

本次會議經雙方在共同合作項目上熱烈討論，獲致五大結論，包括台越交流會議機制持續精進、觀光推廣活動應增加合作頻率及擴大雙方旅展的行銷作為、深化雙方美食交流、持續觀光人才培育，以及旅遊便利性等。

未來將擴大協助對方進行旅遊業推廣爭取客源及媒體宣傳參訪、相互參與旅展及美食推廣活動、落實從人才培育提供國家風景區規劃建設技術交流、並加強包機推廣地方以及放寬簡化雙方簽證措施等。