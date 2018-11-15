歡樂耶誕城明日點燈 網美必拍熱點曝光

（台灣英文新聞／朱明珠 新北報導）2018新北市歡樂耶誕城將於明（16）日周五傍晚正式點燈開城，今年歡樂耶誕城以「太空、星球」為主題，分為四大燈區，分別是「桑塔星系(市民廣場)」、「幻彩星系(站前廣場)」、「波力星系(萬坪公園)」及「環狀星系(捷運環狀線板橋區)」。將宇宙中的點點繁星化作顆顆浪漫燈飾，以璀璨燈光點亮新北夜空，現在就帶大家搶先看今年有哪些必拍的超美燈飾！

佇立在廣場的羅馬燈柱被一圈圈充滿宇宙感的藍色光環圍繞。（新北耶誕城提供）

由「桑塔星系」出發，首先可以看見佇立在廣場的羅馬燈柱被一圈圈充滿宇宙感的藍色光環圍繞，搭配著光速感的流動燈飾，彷彿來到外星華麗的宮殿前，羅馬燈柱後方的迴廊，繁密的星空天幕中高掛一顆顆令人目眩神迷的幻白星球。

而原本單調的廣場花圃與二樓迴廊，今年也分別換上色彩繽紛的新裝，尤其後者更配合主燈秀，首度裝設900隻LED燈管，隨著主燈故事同步變幻燈光；再往廣場外圍探去，包圍著市民廣場的行道樹以高貴優雅的玫瑰金守護這座奇幻之城，如同走進一條神祕又夢幻的長廊。

穿過「桑塔星系」廣場耶誕樹下方的B1連通道「閃閃流星夜空」，抬頭望見不停歇的流星雨倏然劃過。再直走通過台鐵B1廣場，搭上手扶梯來到一樓，來到板橋車站北2門正對面的「幻彩星系」，出自知名紐約藝術家Jen Lewin之手的互動光影藝術「許願星池(The Pool)」。

巨型LED球體藝術「迷幻星球」是今年耶誕城首創。（新北耶誕城提供）

位於站前廣場中間位置的地景遊樂區「繽紛星座」，將一座絢麗銀河系搬到耶誕城；另一端的巨型LED球體藝術「迷幻星球」是今年耶誕城首創，多彩變化的外觀如同魅惑的潘朵拉，走進星球中間通道，瞬間被銀白世界包圍，彷彿來到一處神秘又不可預知的迷幻空間，怎麼拍都很美！

「幻彩星系」旁邊的是今年耶誕城新增的「環狀星系」，配合捷運環狀線即將開通，在周邊也設置了燈飾裝置「我們的新北列車」；靠近新站路的樹叢中，豎立著一座琉璃城堡，晶瑩剔透的光芒隱約自樹葉中低調又華麗地閃耀著。

「波力星系」是一座熱切歡迎小朋友造訪的童趣燈區，POLI與他的救援小隊首度在臺免費戶外展出，以「藍色時光拱門」引領孩子們穿梭天真無邪的夢想天地。

以高貴優雅的玫瑰金打造而成的「金澄星橋」。（新北耶誕城提供）

光彩奪目的燈飾隧道向來都是網美的必拍聖地，包含以高貴優雅的玫瑰金打造而成的「金澄星橋」；象徵戀人們堅定不移的愛情，由甜蜜的夢幻粉打造而成的「紅粉星橋」；掛上藍色耀眼星光的「藍光星橋」，散發出一種靜謐的氛圍，帶點科幻、宇宙真空般的寂寥；一顆顆銀白星球高掛的「銀河星橋」，猶若走入一條迷幻的星河帶。

一顆顆銀白星球高掛的「銀河星橋」，猶若走入一條迷幻的星河帶。（新北耶誕城提供）