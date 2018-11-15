印尼傳統樂器「昂格隆」樂聲悠揚   撫慰移工異鄉心靈

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著台灣人口結構轉變，邁向高齡化、少子化社會，來臺從事家庭看護工作之外籍移工成為了我國社會最重要不可或缺的一份子；照護年長者是很辛苦且考驗耐心、精神力的一份工作，因此，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站於11月13日由代理主任郭宗賓率領同仁前往岡山區勵志新城乙區，主動關懷來自印尼的照護小幫手們。

為體恤這些外籍看護工平時照護年長者幾乎不間斷且無休息，高雄市第二服務站貼心安排印尼籍通譯現場演奏傳統樂器「昂格隆」，透過竹磬的旋律，舒緩移工內心無形的辛勞，並且由通譯穿著傳統服飾與印尼移工們歡樂的互動拉近彼此距離，緩解對家鄉的思念，同時也帶給這群照護小幫手短短的「喘息時間」.

接著由高雄市第二服務站同仁以自製淺顯易懂的圖文看板，宣導「居留權益」、「防制人口販運」及「避免成為失聯移工」等宣導事項，以同理心體會及尊重來臺移工之語言、宗教及文化上隔閡，現場透過通譯的協助，拉近心理距離，建立順暢溝通橋樑，藉由陪伴的關懷，讓活動更添溫馨親切。

來臺從事家庭看護工作將近六年的印尼小幫手Dinda表示，在人與人相處關懷柔性的一面，體會到移民署的用心，讓我們這些印尼姊妹們雖然離家鄉好遠，但內心不孤單。