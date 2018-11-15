推人道救援科學研究　海委會主委視導太平島

（臺灣英文新聞／政治組 臺北報導）海洋委員會主任委員黃煌煇昨（14）日邀集相關部會官員，一同登上太平島，視導相關人道救援等工作推動情形。

根據海委會新聞稿，為貫徹總統「推動太平島成為人道救援中心與運補基地」及「發展南海科學研究」之國家政策，黃煌煇週三邀集交通部、國防部、科技部及衛生福利部等部會官員，前往太平島，視導相關工作推動情形，包括參訪南沙醫院、生態農場、南沙氣象觀測坪，以及南沙碼頭等。

太平島是南沙群島中最大的天然島嶼，近年因南海主權爭議而成為矚目焦點，儘管周邊國家菲律賓、越南及中國政府皆主張擁有太平島主權，太平島目前實際是由臺灣控制。

海委會指出，南海海洋環境的永續利用，長久以來是國際關注的議題，而以太平島為中心，跟周邊國家合作，推動包括監測地震、海嘯、氣候變遷、海洋酸化等科學合作計畫，是海委會與科技部等部會未來努力之目標，期盼透過實地現勘，有利於未來政府推動各項南海科學研究等計畫。

海委會最後提及，南沙太平島不僅是臺灣領土，也是我國為南海區域和平及穩定做出具體貢獻的重要場域，週三的視導除瞭解太平島醫護能量、生態與科學研究環境及慰勞駐島官兵外，亦重申我國將在和平、人道、生態及永續的價值之上，持續維護南海航行自由。同時，也願意在平等協商的基礎上，和相關國家共同促進南海區域的和平穩定，並共同保護及開發南海資源。

近期太平島相關議題包括國防部長嚴德發11月5日在立法院報告及備詢時，針對是否讓美國軍艦停泊太平島一事，首度表示若是基於人道救援的理由「應該可以」，不過若對區域安全穩定造成影響，則應再考量。

此外，海巡署訂於21至23日於太平島舉行實彈演習，對於在野黨提出此舉可能擴大南海緊張情勢，並對九合一選舉產生影響等疑慮，海巡署長李仲威月初受訪表示，太平島演習為例行性訓練，去年已經排定日程。

海巡署5日在立院提出的報告則指出，依據與國防部協調的作戰指導，據以經營南沙太平島防務工作，確保南疆安全，每年均定期實施地區防衛性火砲實彈射擊訓練，藉以驗證防衛作戰訓練成效、武器裝備妥善，修正防衛計畫，以強化駐防官兵戰場經營，有效提升整體防衛作戰能力。