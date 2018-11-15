標榜營養價值更高 「基因編輯」食品明年美國上市

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）下一代生科食品即將於明年上市，美國民眾將能吃到以「基因編輯」大豆油製成的沙拉醬、燕麥營養棒，正式點燃食物革命。不同於「基因改造」食品，這類新食品號稱更具健康助益。

《美聯社》報導，首批由基因編輯過動植物製成的食物，明年初可望進入各大商場。不同於令人聞之色變的基改食品，這類產品所使用的技術宣稱能提高營養價值、增加作物產量、讓農場動物更健壯、蔬果保存期限更長。

在地球人口不斷膨脹之際，美國國家學院（The U.S. National Academy of Sciences）標榜基因編輯是劃時代的科技，讓人類在氣候變遷之威脅下得以產出足夠的食物，餵飽數十億人口。

然而，消費者是否能接受這種人力介入的農業科技，抑或只會將之視為另一種基改食品？

基因改造（genetically modified, GMOs）食品又稱基因轉殖食品，是利用分子生物技術，將特定生物之基因轉移至其他物種中，改造生物的遺傳物質，使其在形狀、品質等方面朝人類所需之目標改變。舉例而言，現今的番茄比過去大得多，但營養素遭到改變，也更為脆弱。基改玉米、黃豆較為人所知，其透過與細菌基因混合，產生對殺蟲劑、除草劑之抗藥性。

基因編輯（genetically edited）食品則是採用CRISPR及TALENs等技術，可更精準、以成本更低之方式改造食品，而不一定要加入其他物種的DNA。打個比方，就像用分子剪刀改變生物體的基因字母。

科學家相信，以此等技術，可使小麥纖維增加三倍、使蘑菇不會變色、玉米更能抗旱、稻米不再受土壤汙染所影響、乳牛無須經歷痛苦的去角（dehorning）過程，豬隻也能免受病毒威脅。

不過，各國對基因編輯食品的安全性、相關法規仍莫衷一是，要想大規模量產、商業化，說服普羅大眾接受這種「人工」食品，恐怕還有一段路要走。