(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日俄第二次世界大戰和平條約與北方領土問題最新進展。日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普丁，在新加坡進行會談。雙方確認，在締結第二次世界大戰和平條約後，俄羅斯將把齒舞群島及色丹島，交給日本。然而，也有日媒擔心，如此安排是否等同於日本永久性放棄對國後島及擇捉島的主權。

在進入報導前，我們邀請讀者確認北方四島地理位置。以下圖片截取自日本外務省文件集中的地圖，其中樺太是庫頁島的日文名稱。

日俄爭端領土北方四島地圖。其中深色部分為日本主張之領土範圍（翻攝自日本外務省文件集）

日本《NHK》報導，安倍與普丁為出席東協高峰會，而前往新加坡，並趁機舉行日俄高峰會。會後，安倍向記者表示，日俄必將提升彼此信賴關係，並解決領土爭端、締結第二次世界大戰和平條約。安倍強調，第二次世界大戰結束已經超過70年，因此他和普丁都認為，必須把二戰遺留的問題，在現在畫下句點，不能再拖延給下個世代。

根據報導，安倍説明，日俄將以1956年日蘇共同宣言為基礎，全面加快和平條約締結速度。他表示，兩人同意，在成功締結後，俄羅斯將把齒舞群島及色丹島，交給日本。《NHK》報導，安倍透露，他明（2019）年初或將前往俄羅斯，與普丁再次舉行高峰會。

報導介紹，在北方四島經濟合作問題方面，安倍和普丁將以不觸及國際法問題的方式，儘快實施合作計劃，並於下個（12）月在東京召開日俄政府貿易經濟會議，以加強經濟合作腳步。

日本《產經新聞》分析，安倍的自民黨黨魁任期，最多只會到2021年9月，因此若他和普丁希望，在兩人任期内解決領土爭端，並為日俄第二次世界大戰問題，做出最後解決，則剩下的時間已經少於3年。另外，原居於北方四島，但在第二次世界大戰結束後遭驅逐的日本民衆，平均年齡已達83歲，可等待時間恐已不長，也是日方希望快速解決四島問題的原因之一。

不過，《日本經濟新聞》擔心，俄羅斯先歸還齒舞群島及色丹島給日本，會不會導致日本事實上放棄對國後島及擇捉島的主權。

報導指出，從安倍的發言中，難以推斷日後國後島及擇捉島的歸屬去向，但若在這樣充滿模糊的情況下，進行和平條約談判，恐怕會讓日本放棄國後島及擇捉島主權，引起日本輿論質疑。

另外，報導還指出，安倍與普丁未對齒舞群島及色丹島的主權移轉日期，做出詳細説明，因此恐怕難以在短時間内成真。

《日本經濟新聞》報導還剖析，雖然安倍稱，希望在自己和普丁任内，解決領土爭端，但有鑑於日本明年夏天將有參院選舉登場，因此他也有可能是希望端出自己外交成果，給選民看，以提高自民黨得票率。

最後，報導表示，北方領土爭端拖延愈久，其實對俄羅斯愈有利，因為該國可以藉此要求日本給予經濟協助。

以下是北方四島問題的簡單綜整回顧。

北方四島是日俄兩國間的爭議領土，位於日本北海道北方，在地理上屬於千島群島的一部份。此領土爭議的起源於第二次世界大戰後蘇聯趁著日本的戰敗對北方四島實施軍事占領，並且強制遣返了當時居住於四島的日本人。自此之後，北方四島便一直由俄方實際控制。

除了四島的戰略意義之外，其豐富的漁業資源和礦產資源也是讓雙方難以讓步的原因之一。因為這樣的歷史和地緣政治因素，北方四島在戰後一直是日俄間棘手的外交問題，而兩國至今仍未簽暑二戰後的和平條約有很大一部份是因為談不攏四島的領土歸屬。

雖然雙方仍對北方四島主權的要求上不肯退讓，但在近二十年雙方開始意識到在不牽扯到主權問題的經濟領域進行合作的空間，以有效開發北方四島的資源。例如蘇聯在1992年開始以人道為理由允許和北方四島有關連的日本人可以在沒有護照及簽證的情況下進入北方四島。

日俄領土爭端最新突破 安倍：締結和平條約後俄將歸還兩島