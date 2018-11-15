科技新風登台　法國新創、搜尋引擎巨頭經驗談

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「Tech for Good」論壇14日在台北舉行，邀請台法專家針對「創新創業&隱私」、「創新&公民科技&資料應用」與「建構有利創新創業的生態系」三大主題進行交流。

首先登場的是法國搜尋引擎Qwant。該公司的代表Micaelli Philippe表示，他們的創立理念很簡單，「我們是要去搜尋，我們拒絕被搜尋」，從這個想法開始一步步從法國走到歐洲各國，一路將企業版圖延伸到非洲。

由於搜尋引擎的介面沒有廣告，許多人好奇他們是如何維持營運。Micaelli表示，他們一開始是靠本身的資金來支持Qwant計畫，一直到德國媒體集團投入資本。他說，該媒體集團暸解到搜尋引擎的核心為何後，不希望受制於排行，因為這個排行是受制於人，當然後來還有其他銀行投入資本，持續支持。

Qwant尊重人的隱私，但他們的收入來源仍是廣告。Micaelli不吝分享他們的設計模式並表示，廣告只會出現在首次搜尋結果時，或換關鍵字搜尋時，由於不會追蹤與記錄使用者，它不會再出現。

他說，網站每個月有8000萬使用人次，預計2019年能達到2億人次的搜尋量，預估在這個過程中，只要每個月達到1億人次就可打平他們的財務。因此Micaelli強調，要賺錢，不需要追蹤使用者。

為了青少年有個無廣告的使用網站，他們為他們量身打造了一個搜尋網站。如今法國與加拿大的使用者已高達450萬人次。而政府把這個網站作為他們官方的搜尋引擎，因為，Qwant是個中立、中性、尊重隱私的網站。

在Q&A時，記者問Micaelli Philippe，搜尋引擎的首頁為何是英文，而這次來台是否會尋找合作夥伴開發中文介面？

他表示，Qwant不只注重個資，更注重少數民族的語言，因為每一個人的母語不一樣，加上他自己身上就留著少數民族的血液，因此網站的語言列會出現不同族群的語言選項。

至於為何首頁的部分是英文，他回應他們目前以歐洲與非洲的市場為主，因此英文是預設，使用者可自行更換。另外，這次來台灣的目的，也是要尋找合作開發繁體中文Qwant的機會。

Liberté Living-lab育成中心總裁Rudy Cambier則分享，育成中心製造的是不同的橋樑、連結各領域的人才、促進他們的交流。由於新科技可以帶來更便利的生活，無論是在公領域還是私領域都有好的回響。

Schoolab育成中心的共同創辦人Olivier Cotina表示，台灣與法國之間可以看到共同點，也就是大家所談的「虛擬」世界。然而這個虛擬世界是經由人與人的交談，才能創造出來。因此，他說，不要小看育成中心的那些桌椅，因為很多事情若沒有透過人與人的互動的話，是很難成就的。

他說，與其說Tech for good，他更喜歡People for Good，畢竟是人在操弄科技；另外，很多新的科技術都是由許多18~25歲的年青人創造進而影響全球的大企業，而且還帶動科技風潮，如比爾蓋茲（Bill Gates）、已逝的賈伯斯（Steve Jobs）等都是很成功的創業家。

▲2018年「Tech for Good」論壇大合照。(照片由台灣英文新聞拍攝)