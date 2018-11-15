「Tech for Good」論壇  台法專家從多元議題談新創

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）一年一度的法國在台協會與余宛如辦公室共同合辦的「Tech for Good」論壇14日正式展開。這次邀請到法國與台灣共計6位專家透過多元議題和60位貴賓交流，期望該活動能為台灣帶來法國新創潮流背後的人文思考。

▲法國在台協會主任紀博偉。(照片由台灣英文新聞拍攝)

法國在台協會主任紀博偉(Benoît Guidée)引述馬克宏總統在巴黎「Internet Governance Forum」時的致詞。馬克宏說，「科技」在世界各地有不一樣的態度(approach)：第一個是美國加州的態度-「Tech is solution」，凡是科技的所有的一切都是好的；第二是中國的態度，就是「Control is good」，凡事都要控管；第三種態度則是歐洲的共同監管方法(co-regulation approach)，也就是政府會跟民間社會以及網站平台合作與規範。

紀博偉表示，科技若沒有規範就會出現像是假新聞(Fake News)、網路犯罪(Cybercrime)等問題的產生，這是一個民主國家無法忍受的。為此，紀博偉說，法協的第一步，如今年舉辦的多場活動一樣，都是要促進台法間的對話。因為這是個非常關鍵的科技問題、政治問題、社會問題等。第二步，歐盟的《一般資料保護規範》 (The General Data Protection Regulation, GDPR)，此規範已經影響全世界，亦就是如何保護個資的模式。

▲余宛如立委。(照片由台灣英文新聞拍攝)

余宛如立委表示，法國的公民社會，其實是非常積極的在用數位參與政治，其實數位就是他們公民運動的領域，台灣也有「g0v」零時政府，只是我們還沒有由下到上、從地方包圍中央。法國有非常多的公民團體，都是非常科技宅、網路宅，但是他們會用網路，想辦法揭露政府的訊息，然後參與政府的決定，是個非常好的數位公民社會。

余宛如說，在台灣我們較少談論科技帶來社會的影響，數位帶來社會的影響，以及社會應該要怎麼走，甚至是怎麼用這些數位科技來參與。因此，今天邀請到法國Qwant，也就是類似Google、Liberté Living-lab專門利用數位工具來改善社會；最後是Schoolab如何透過協作的方式，來促進新創。

台灣專家方面，今年邀請到唐鳳政務委員辦公室研究員雨蒼(林哲瑋)、資策會數位教育研究所黃宛華與G0V，這是第四次台法共同合作舉辦新創高峰會。Tech for Good論壇以「創新創業&隱私」、「創新&公民科技&資料應用」與「建構有利創新創業的生態系」，三大主題進行交流。