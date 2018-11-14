臺北國際創業週精彩系列活動！創業台北XR高峰會

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）臺北市政府產業發展局主辦「2018臺北國際創業週」，一系列為期六天的活動已於11月13日展開。活動第二天(14日)下午與社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR)共同辦理「創業台北XR高峰會」，於台北數位產業園區(digiBlock Taipei)舉行，串聯國內外XR相關新創團隊，並建構臺灣XR產業生態系與國際市場的鏈結管道。

本次大會隆重邀請到來自日本、荷蘭、臺灣的XR專家共同參與。日本HoloLab公司的創辦人伊藤武先，以豐富的產業經驗及自身公司案例，於會中分享XR產業在日本的發展趨勢；而荷蘭加速器XRBase經理Doede Holtkamp是歐洲最大VR活動「VR Days」的國際關係負責人，他也揭露目前歐洲XR產業的趨勢與進入門檻，提供國內業者更多元的觀點。此外，臺灣喜杰思顧問公司周佳君執行長也分析了臺灣XR產業進入國際市場的障礙及機會，鼓勵更多台灣團隊勇闖國際。

北市府產業局林崇傑局長出席創業台北XR高峰會開幕致詞表示，近年來VR/AR/MR這類互動式沉浸科技蓬勃發展，許多不同領域的創新應用相繼出現，不只於各產業中顛覆舊有行為模式，也帶動跨產業商機的興起，而臺北市政府也積極推動XR產業發展，為促進國內外產業互動，今年特別於國際創業週期間舉辦創業台北XR高峰會，並期望藉由此活動，不只能夠讓更多技術人才交流合作，也為臺灣XR產業建立一個更完善且健全的生態系統。

此外，即將於11月15日至17日在花博爭艷館登場的「Meet Taipei 台北新創館」，集結產業局輔導的40組優秀團隊參與展出，展覽現場還有刮刮樂抽獎，有機會把大獎帶回家！11月15日至18日舉辦的「POP UP ASIA亞洲手創展」則打造亞洲第一個手作創業者生態系，鼓勵更多人透過手作創業實現自我價值，讓喜歡的事成為生活。詳請可洽「創業台北」網站、臺北市產業發展局官網、產業局FB粉絲專頁 「創業台北」查詢。