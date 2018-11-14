康寧大學3大違法 教育部祭出重罰

康寧大學唸書的斯里蘭卡學生，傳出被仲介至屠宰場工作。教育部9日無預警突襲調查，發現3大違法情事，將開罰董事長及校長各50萬元罰鍰，並議處停止招生名額及停發獎補助款。

教育部次長姚立德表示，教育部去年11月接獲康寧大學境外生違法打工的檢舉後，已迅速糾正，並禁止康寧招收境外學生。最近在立法院教育及文化委員會的要求下，教育部於7日組織調查小組，9日無預警到康寧大學台南校區調查，發現有3件違法情事。

姚立德表示，3件違法情事中，有兩件已經媒體報導為外界所知，包括違法招收斯里蘭卡學生，以及涉及非法打工。第3項是康寧大學將推廣教育學分班學生，在沒有經過合法入學管道的情況下，轉變為有正式學籍的學位班。

針對上述3大違法情事，教育部目前做出5項處置。第一，依照私校法第55條規定，在徵詢私校諮詢會意見後，停止康寧大學108學年度部分或全部的獎補助款及招生名額。

第二，康寧大學10月26日透過媒體對外宣稱將改制回專科學校，教育部要求康寧大學在未妥善處理違法情事前，不得以停招或改制等理由，資遣教師或要求學生轉學。

第三，姚立德指出，當初康寧大學招收的斯里蘭卡學生沒有附上財務證明，外交部有疑慮，校方行文說會給予學生4年全額獎學金，外交部才發出簽證。教育部要求校方信守承諾，提供4年全額獎學金。

第四，教育部要求康寧大學尚未開課的推廣教育學分班及非學分班，立即停止辦理。但已開課的班級，顧及學生權益，仍應繼續上課。

第五，依照私校法第80條，處康寧大學董事長、校長各新台幣50萬元罰鍰，並要求限期改善。如果改善不佳，後續將聲請法院停止或解除董事長、部分董事職務。