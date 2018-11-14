白內障手術合併矯正散光、老花　術後視力恢復1.0

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）66歲患者李先生，短時間近視度數暴增，仍勉強開長途車，險釀追撞意外，經檢查發現，李先生因為白內障嚴重，幾乎無法測量出度數，而且極度畏光，在很明亮以及明暗交接處，可能瞬間出現視力”日全蝕”現象，在進行白內障手術合併矯正散光及老花，術後視力恢復1.0。

據統計，國人平均壽命超過80歲，但台灣65歲以上散光人口比例高達74%，若長期忽視散光問題，可能造成頭暈、頭痛、噁心，且看遠看近都不清楚，而且散光容易造成夜間視力不良，開車易產生眩光或疊影，日常行走於不平路面、上下樓梯易摔倒等情形，影響日常生活品質，因此白內障患者對於術後視力的期望早已從”復明”躍進到”看得好”，甚至希望術後視力更勝術前。

開業眼科醫師張正忠解釋，散光問題是白內障精準醫療的最後一哩路，主因散光對於視力品質有20%的影響性，卻常被輕忽，散光如同相機的微調焦距，如想得到好影像，就不能輕忽視眼睛中的微調焦距−散光。

桃園敏盛醫院眼科主任賴威廷強調，由於白內障患者術後眼睛已經失去自然調節能力，散光對於視力的影響性將更形明顯，如果病患對於白內障術後視力有高度期望，不想術後配戴散光矯正眼鏡，那麼即使是低度散光也應該考慮白內障手術合併散光矯正。

賴威廷醫師指出，2018年諾貝爾物理獎得獎發明--高強度超短光學脈衝(亦即飛秒雷射)早已運用於眼科手術，彰顯眼科手術精準醫療趨勢，並執行在白內障手術每一過程中，從術前利用高科技設備精準量測，找到最好的焦距，將人工誤差降低，並同步將電子病歷傳到手術儀器，減少手術移動的測量誤差。

有了更精準的分析數據，即可提出對病患最好的手術建議，並根據個人的需求選擇最適合的手術方式。再透過影像精準定位，將人工水晶體植入置中擺放，得以讓術後視覺品質穩定，才能獲得更好屈光(近視、老花及散光)矯正的效果，即使低度散光都可以矯正。