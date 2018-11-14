富邦證券輔導  南寶公司完成競拍承銷價76.8元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）南寶公司（4766）上市前競價拍賣今（14） 日完成競價開標，最低得標價格為每股76元，最高得標價格為每股 90元，得標加權平均價格為每股新臺幣79.56元，承銷價訂為 76.8元。

負責輔導的富邦證券表示， 該公司辦理競價拍賣股數8,127千股，公開申購股數為3, 554千股(含過額配售1,523千股)， 本次參與投標之合格標單共879筆， 以美國標方式決定競價拍賣得標價格， 最低與最高得標價格分別為每股76元與90元， 得標加權平均價格為每股新台幣79.56元，承銷價則訂為76. 8元。南寶公司競價拍賣最低得標價格為76元， 本次辦理公開申購價格為76.8元，11月16日至20日為公開 申購期間；11月22日為公開抽籤日。

南寶公司在既有合成樹脂核心技術及材料基礎下， 積極持續創新開發關鍵性技術及新產品領域如碳纖樹脂為生產碳纖布 所需，可廣泛應用於筆電底蓋、 運動產品及汽車內裝等及高階感壓膠可應用於光學產品製程用保護膜 等，將產品的應用面拓展於光電、運動休閒及汽車工業等產業， 有助於開拓新營收、獲利來源，提供南寶公司未來營運成長空間。

南寶公司2017年度營業收入為146億元，毛利率為26. 84%，每股稅後盈餘（EPS）為8.22元。展望未來全球經濟 穩定成長，接著劑產業可望穩定成長、 新產品陸續推出及產能的擴充，法人看好將成南寶公司下一波營運成 長動能。