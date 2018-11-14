新北第五間微型美術館於鷺江國小開幕

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市第5間微型美術館今(14) 日在鷺江國小結合鷺江藝廊正式開幕， 鷺江藝廊是由新北市教育局與國立台北教育大學北師美術館共同合作 ，首展展出《遊弋˙藝遊》－聽浮雕說故事系列展， 由鷺江國小學生導覽石膏模展品的故事， 並由日本森純一教授帶領體驗石膏模製品修復的過程， 現場除了展示美國紐約大都會石膏模製品文物， 鷺江國小師生同時也以浮雕作品的歷史故事、 人物肢體造型與雕刻風格作為靈感發想，結合創作作品一同展出。

新北市教育局黃靜怡副局長表示，本市致力推動藝術教育， 104年起與國立臺北教育大學北師美術館合作辦理「One Piece Museum─百聞不如一『件』」專案， 北師美術館引進美國紐約大都會美術館的百年石膏模製品， 以永久借展方式提供學生就近接觸藝術品， 並結合辦理教師增能研習及學生修復課程體驗。繼中山國小、 三民高中、中和國中、康橋高中後， 今於鷺江國小正式完成第五座微型美術館。

本次開幕首展以《遊弋˙藝遊》為主題，展出三件百年石膏模製品， 其中兩件大型浮雕作品〈公爵的戰役〉與〈布雷西亞戰爭〉 原作來自義大利米蘭，生動描繪了古代戰爭時萬馬奔騰的氣勢， 戰士身體誇張的扭轉、驚恐猙獰的表情都充分展現作品的緊張氛圍， 另一件作品則為中世紀的柱頭裝飾雕塑。結合浮雕作品， 鷺江國小教師透過閱讀，讓孩子們瞭解台灣經歷過的戰爭， 及戰爭的後果與和平的重要。

另外透過柱頭上的人物裝飾， 帶領學生認識台灣廟宇的特色， 激發學生對中西文化的想像及文物保存的重要。 參與導覽工作的五年級學生湯喆安表示， 接觸到西方人像柱頭石膏模製品後，發現在臺灣的廟宇中也有〈 扛廟角〉的類似雕刻作品， 原來這是祖先為了表達當時受到荷蘭人統治時所遭遇到的憤怒心情。

教育局表示，鷺江藝廊微型美術館作為社區藝文發展據點， 建構學校和社區共享空間，未來也開放各級學校團體參觀， 近距離欣賞及修復美國大都會博物館的石膏模製品。