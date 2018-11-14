「對不起，我病了！」創作具象精神疾病　台新生代透過藝術自我療癒

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）甫於台北師大商圈附近「雲母」藝文空間落幕的展覽「Oh! Sorry, my fault!」 ，集結台灣4位新生代藝術家作品，以精神疾病為主題，深入剖析個人內在狀態，透過創作達到自我療癒效果。

展覽名稱「Oh! Sorry, my fault!」（喔！抱歉，我的錯！）以精神疾病為創作概念，分別將藝術家自身遇到的疾病問題，試圖透過藝術創作呈現，並達到解放精神痛苦和焦慮的效果，展中使用許多鏡子做為創作元素之一，反射個人內在的同時，也和其他展者以及觀眾互動。



「Oh! Sorry, my fault!」已於雲母展出（圖/台灣英文新聞Lyla）

而他們說抱歉的對象為現代社會，面對與上一代的隔閡，以及承受不被了解的壓力，藝術家表示，他們總是想要假裝不在意，並表現得一派正經，然而，在這個混沌的社會下，只能去完成傳統的社會義務，例如，當兵、過年包紅包給長輩，遵從儒家禮教等，但他們只想大方承認，「我病了，這世界瘋了，非常抱歉！」



展覽主視覺影像（圖/Oh! Sorry,my fault）

藝術家藉由創作表現內心所受的掙扎，也在過程中達到自我療癒以及緩解的效果，他們分別以各自的精神狀況為主題，包含，山貓作品「分離性母狗依存症」使用編繩探討分離焦慮症；MigneHsiao以「愛情是炙熱的紅」探討科塔爾綜合症（Cotard's Syndrome）；周永祐使用當代meme文化表現孟喬森症候群；吳承翰（Rev）透過攝影，重現車禍意外及伴隨的耳鳴後遺症。

根據維基百科，科塔爾症候群（Cotard's Syndrome），或稱科塔爾氏妄想、虛無幻想症候群、行屍症候群（Walking Corpse Syndrome）、活死人症候群，是一種罕見的精神妄想症，患者雖然意識清楚，但是認定自己已經死亡、不存在，只有精神存在。

另外，孟喬森症候群（Munchausen syndrome）是指一種通過描述、幻想疾病症狀，假裝有病乃至主動傷殘自己或他人，以取得同情的心理疾病。它還有求醫癖、住院癖、佯病症等俗名。

山貓Ｘ分離焦慮症



山貓作品具象化內心的焦慮（圖/台灣英文新聞Lyla）

此次展覽最巨幅的作品非山貓的「分離性母狗依存症」莫屬，她使用較粗的混麻繩呈現內心揮之不去的焦慮，然而，看到作品完成的那一剎那，山貓表示焦慮度瞬間降低！

山貓說明，作品呈現出內心焦慮的小母狗，小狗代表她會亂竄，對人產生依戀，希望有人能拍拍她、摸摸她、抱抱她，然而往往她很容易受傷，作品則希望大家可以近距離觸摸，不要對接近感到害怕。

山貓表示，選擇的繩子是材質較粗糙的混麻，原因在於光打下來時，可以看到明顯的細毛，相較於處理過的繩子，麻繩非常原始，符合她內心深處「毛毛躁躁」的狀態，而作品外觀來自於小時候看到的聖誕節鹿型飾品，裡面中空的設計，是為了放進對她而言很重要的人給她的東西。

Migne HsiaoＸ如活死人的科塔爾綜合症



「愛情是炙熱的紅」將被燒毀的拍立得以及滅火器放在一起，其對立並互相抵銷（圖/台灣英文新聞Lyla）



「愛情是炙熱的紅」使用鏡子以及重製後的拍立得（圖/台灣英文新聞Lyla）

患有科塔爾綜合症的Migne Hsiao表示，自己已經看醫生許久，創作是自我修復的過程。展出的「愛情是炙熱的紅」使用重製再加工的拍立得，原因在於過去和男友吵架時，男友在她面前燒她的照片，導致她有陰影，後來，她把照片撿回來，透過創作修復過去的傷害。

Migne Hsiao說明，創作中加入入滅火器影像的原因在於，滅火器和燃燒這行為是對立的，如果兩個放在一起就會被消除溶解，她並將這概念延伸到其他系列作品，都在呈現「互相」的概念，並放置於鏡面上，希望能與觀眾互動，觀眾也必成作品之一。

周永佑ＸMEME文化

周永佑創作以「Meme」（網路迷因）為發展主題，近年竄紅的Meme文化為將當下火紅的事件，轉變成圖片加文字，並於網上瘋傳，Meme通常帶有幽默有趣，甚至反諷的意味。



周永祐作品創作系列Meme（圖/台灣英文新聞Lyla）

周永祐表示Meme為文化最小的單位，希望讓大家能有共鳴並能會心一笑，未來幾年也將朝這方向做系列作品。

吳承翰Ｘ車禍意外

吳承翰（Rev）為攝影創作師，他表示此次作品與參展藝術家之一的山貓合作，使用慢快門拍攝，將影像經過大量的排列跟重組，希望讓平面攝影動起來，並使用負片影像呈現。



吳承翰與山貓聯合創作（圖/台灣英文新聞Lyla）



吳承翰作品呈現面對低潮時的扭曲感受（圖/台灣英文新聞Lyla）

吳承翰說明，21歲那年他發生重大車禍並昏迷許久，之後產生的後遺症中較嚴重的為耳鳴，攝影跟創作可以緩解症狀，並將個人對於死亡及生命的省思融入創作中，希望呈現面對低潮時的扭曲感受。

吳承翰說明，當初對於展出創作很質疑，因為他覺得創作很私密，但之後希望能分享親身經歷，幫助更多人正視自己並走出來，或者只為大眾帶來些許的啟發都好。

此一日性聯合展覽已於藝文展演空間「雲母」結束，講座邀請到跨領域藝術創作者林昭宇對談，讓大家對於精神疾病以及創作者的心歷路程有更深的了解。