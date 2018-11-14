台北旅展超強住宿券 理想大地買6送1超低價

眾所期待的「2018 ITF台北國際旅展」將於11/23~11/26首度移師南港展覽館盛大舉行，為迎接展覽館四樓挑高空間，今年花蓮理想大地渡假飯店攤位設計別出心裁，以花東縱谷美景融合西班牙城堡為概念，打造一座戶外草地電影院，讓消費者逛旅展還能感受到花蓮好山好水的綠色清幽環境，展攤旁更特別設置兒童專屬遊戲區，讓孩子一同參與父母的旅遊議題。

買住宿券送人氣伴手禮 加碼旺假日不加價

理想大地繼以往銷售超高人氣的平日住宿禮券，每張$5,200起，今年首度挑戰優惠無極限，買住宿券就送西班牙蜂巢糕，持住宿禮券於2019/2/27前入住(跨年連假和春節除外)，旺假日都不須另外加費用，付費第3人更可免費升等二床4人房型，當月壽星入住還可以免費升等21坪尊榮套房，多樣的驚喜好康優惠，是提前準備寒假出遊渡好假的必購選項。

旅展超強住宿券 買6送1

今年最後一波優惠，想搶便宜趁現在，理想大地推出的團購套票，平日一泊一食團購住宿禮券，每張$5,200，同樣享有指定日期旺假日不加價，現場購買6張立即贈送1張住宿贈品券，平均單張只要$4,457元，就能入住國內唯一「世界百大飯店」感受西班牙高第式建築與自然之美，體驗悠遊在浪漫威尼斯般的應許之河！

滿額享好康 加入Line@天天抽套房升等券

親來旅展現場購買住宿券消費者，現場還有特別好康，明年春節特別預留保留房給現場購券訂房消費者，購買住宿券單筆發票滿1萬，贈送套房升等券乙張；單筆滿2萬再送現金禮券1,000元；單筆滿5萬除了套房升等券二張和現金禮券2,000元外，再加碼贈價值NT$36,300總理套房升等券乙張。旅展期間，憑當日單筆發票再送抽獎券，天天抽5名幸運兒送套房升等券。購買的住宿禮券都可適用觀光局補助，即刻出發價錢立即省，更多詳情請查詢官網