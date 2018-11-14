畫作製作成APEC外交禮品　張淑芬：對我來講是一個榮耀

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）臺灣積體電路公司創辦人張忠謀夫人張淑芬，除了經營慈善事業之外也是一名畫家，作品曾登上國際拍賣會，而此次為了隨同擔任我國APEC領袖代表的張忠謀出席APEC高峰會，張淑芬更是主動提供自己創作的畫作，作為政府贈送予各國領袖及當地慈善機構孩童的外交禮品元素。

即將於週五（16）陪同APEC領袖代表張忠謀前往巴布亞紐幾內亞參加APEC經濟領袖會議的張淑芬，今（14）日在臺北賓館舉行記者會。相較於週一（12）APEC代表團行前記者會較為嚴肅的氣氛，今日的記者會顯得輕鬆許多。

提及官方準備致贈予各國領袖和慈善機構的禮品，是將自己的畫作圖樣作為元素製作而成，張淑芬表示，先前官方拿了一份禮品清單請她挑選，她看完後便想，「為什麼不用我的畫呢？」沒想到這個想法也被接納，隨後便選定《希望之鎖》、《祈福》、《快樂》、《平安》等畫作。張淑芬也表示，「每幅畫都是我的小孩，對我來講是一個榮耀」。

張淑芬不願透露官方拿她的畫作製作成什麼禮品，準備送予其他APEC領袖代表，僅說「到巴紐再公布。」不過張淑芬提及，此行將參訪巴紐兩處慈善機構，她為機構裡的孩童們準備的L型資料夾及筆記本等實用文具，也是取自她提供的畫作圖樣製作而成。

對於「慈善外交」，張淑芬直言，「慈善是我的專長，外交絕對不是，我對政治一點都不懂」，不過也清楚此行責任重大，不只是「張忠謀的太太」，而是「代表臺灣領袖的太太」。

張淑芬提及，此次去巴紐她特別訂製服裝，都是來自臺灣的品牌，包括夏姿的服裝及阿瘦皮鞋，「要讓人家知道我們臺灣有自己的廠牌」。但她也表示不會刻意推薦，「如果他們覺得很漂亮，我就自然會推薦」。

12年後再次和張忠謀出席APEC高峰會，張淑芬表示自己是有經驗的，會先做一些功課，了解其他領袖夫人們的興趣及家庭狀況等，屆時看情況自然地聊天，「不會把她們當高高在上的夫人，會當成是我的朋友，我看到誰都會用這種態度」。

張淑芬也透露，張忠謀知道要接下APEC領袖代表這個任務後，花了很多時間準備，「桌子上資料堆很高」。不過有總統蔡英文對他信任及根據她對丈夫的了解，相信張忠謀會盡最大的智慧為臺灣做事。

至於總統交付她什麼任務？張淑芬表打趣地表示，總統知道她從事慈善工作時總是往鄉下地方跑、隨意吃路邊攤，因此「總統叫我不要亂跑！」