「咳痰悶喘」超過 2 週　小心肺阻塞找上你!

(台灣英文新聞/朱明珠 台北報導)肺阻塞常見症狀為咳嗽、氣喘、胸悶、有痰,看似微不足道又不影響生活,但當肺功能逐漸惡化、呼吸困難,就會危及生命;而且據統計,罹患肺阻塞會減少6~10年的平均餘命,如出現類似症狀持續超過2週以上,就應及早就醫進行肺功能檢測。

每年11月第三週的禮拜三為世界肺阻塞日(World COPD Day),而今年的主題為「Never too early, never too late」,提醒所有的病患應把握當下,立即行動遠離肺阻塞。

國民健康署王英偉署長表示,近九成肺阻塞患者都是因「吸菸」引起,研究發現,吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6倍多,且每日菸量越高者罹患肺阻塞的死亡率也越高,而戒菸及遠離二手菸、三手菸是預防及治療肺阻塞最經濟有效的方法。

台大醫院內科部副主任王鶴健醫師說明,肺阻塞治療目標主要有兩大方向:一是「減低症狀」,幫助患者緩解症狀、改善運動受耐力與健康狀態;二則是「減低風險」,預防肺阻塞的急性惡化並降低致死率。

臨床上除了透過吸入型支氣管擴張劑與類固醇藥物治療外,也可透過戒菸、運動或肺復原訓練、均衡飲食、充分休息等生活習慣來穩定控制病情。另外,也提醒肺阻塞患者,如碰到感冒流行高峰期,應盡量避免出入公共場所,並配合流感及肺炎疫苗之注射,以降低肺阻塞急性發作機率。