東南亞來台觀光人數增    新住民、移工籲切勿失聯因小失大

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，近年來東南亞及中國遊客往來台灣頻繁，海巡署彰化查緝隊日前透過民眾檢舉，查獲2名逾期居留的外籍人士，彰化查緝隊表示，僱用非法移工實屬違法，雇用人最高可處新台幣75萬罰鍰，並呼籲移工朋友遇到任何疑慮先向政府單位協助，不要無故失聯，以免誤觸法網。

海巡署11月13日發佈新聞稿，彰化查緝隊日前接獲民眾檢舉，新竹地區有包商全面聘僱不明外籍人士承作工程，除嚴重影響工安品質與安全外，並造成民眾工作權益受損。

彰化查緝隊與移民署新竹縣專勤隊等單位於10月18日，在新竹縣竹北市一建築工地查獲非法打工越南籍與印尼籍人士10名，經清查除有2名逃逸移工，其餘8名均為持光觀簽證逾期居留人士。

10月底專案人員再次接獲檢舉，於10月26日再次前往該處，再次查獲逃逸與逾期居留外籍人士2名。

彰化查緝隊呼籲，許多移工朋友因不熟悉法律規定而誤觸法網，輕則罰鍰，重則可能面臨刑罰或遣送回國，呼籲移工朋友如有疑慮或任何問題，一定要詢問各地移民署服務站，或撥打「1995」勞工諮詢申訴專線，各單位都很樂意為移工朋友提供關懷及協助。

彰化查緝隊表示，未經許可容留及聘雇外籍人士從事工作，無論是否逃逸均為違法行為，其雇用人最高可處新台幣75萬罰鍰，5年內再犯者可處3年以下有期徒刑，民眾若發現不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉。