(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)該怎麽解決貧富不均的問題？南韓這個官員的答案，嚇壞了南韓民衆：他說，大企業員工，應該主動要求減薪。

南韓《中央日報》報導，南韓「所得主導成長特別委員會」（韓文：소득주도성장특위）委員長洪長杓（홍장표），在昨（13）日一場研討會中，表示南韓目前勞動市場薪資不平等問題，相當嚴重，因此，爲了解決工資差距、達成所謂「所得主導成長」，勞工的自發性努力，相當重要。

根據報導，洪長杓提到，現在南韓大企業和中小企業的薪水差距，正不斷擴大，甚至達到2倍之差，導致年輕族群蜂擁前往大企業就職，迴避中小企業，為南韓經濟未來發展，埋下隱憂。

洪長杓提醒，大企業的競爭力，其實來自於中小企業的支撐，因此兩者實際上是共同營運。因此，他呼籲，大企業勞工，應該自發性減少薪水，來支援中小企業夥伴的薪資。

另外，《中央日報》報導，南韓勞動研究院勞資關係研究本部（한국노동연구원 노사관계연구본부）部長趙成在（조성재）則認為，南韓現在面臨的薪資不平等問題，可以用所謂的「連帶工資」和「工資公告制」解決。趙成在説明，「連帶工資」是指大企業將過多的利潤，交給中小企業吸收的制度，在瑞典等國行之有年。

根據《中央日報》，中央僧伽大學（중앙승가대학교）教授鄭成國（정승국）指出，目前南韓工資，會隨勞工到職年數快速增加，並沒有達到同工同酬的要求，因此建議應該公佈給薪基準。

怎麽解決薪資差距？南韓官員：大企業勞工要主動要求減薪！