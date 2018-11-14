(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)世界權威學者最新研究指出，青春期壓力大，不只會導致憂鬱症，還會引發異位性皮膚炎，甚至讓腦細胞死一半。

南韓《東亞日報》報導，阿根廷頂尖學者，將白老鼠分成兩組，其中一組故意讓它們睡在過於狹窄處；每天將它們關進小箱子兩小時，讓它們動彈不得；每天予以電擊等壓力，另一組則正常待遇，以調查動物在壓力下的反應。

進行壓力實驗2周後，研究人員測量受到壓力及沒有受到壓力的白老鼠之血液、荷爾蒙分泌量、以及學習能力。根據報導，學者發現，受到壓力的白老鼠神經細胞數量，竟然比正常白老鼠減少了一半，且皮質酮分泌，也比後者高出兩倍以上。報導介紹，少量皮質酮可促進免疫系統活化，但過多則會妨礙免疫系統運作，引起異位性皮膚炎，並損害壓力調節機制，導致憂鬱症等疾病。

《東亞日報》報導，透過此研究，學者發現青年期由壓力導致的各種變化，會有持續性影響，甚至指出青年期壓力，會導致晚年失去記憶和加速腦細胞老化。

根據報導，學者建議，我們必須透過規律的生活習慣，以及健康的嗜好，來排解壓力。

研究將發表在國際頂級權威期刊《Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry》。

權威期刊研究：壓力過大 腦細胞死一半