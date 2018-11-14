邱澤入圍金馬最佳男主角獎：等放榜！影帝重量級嘉賓將出席頒獎典禮

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第55屆金馬獎頒獎典禮將於17日晚間（周六）登場，入圍最佳男主角的邱澤跟入圍最佳女主角獎的曾美慧孜於今（14）日記者會上分享心情，另外，主辦單位也公佈影帝劉德華將現身頒獎典禮，擔任重量級頒獎嘉賓。



邱澤以「誰先愛上他的」入圍最佳男主角獎（圖/台灣英文新聞）

台灣演員邱澤以《誰先愛上他的》入圍最佳男主角獎，而中國演員曾美慧孜演出陳果導演的《三夫》入圍最佳女主角獎；距頒獎典禮還有三天，兩人皆不約同的表示，尚未找到出席典禮的「戰袍」，邱澤也調皮的在記者會現場101大樓裡對著精品店喊話贊助。

邱澤表示，剛從多倫多拍完電影，現在還在調時差，現在的心情除了不可思議之外，更像是以前唸書時，盡力的準備考完試後，在等待放榜的心情。

曾美慧孜表示，得知入圍時很激動，朋友恭喜她時還不敢相信，入圍的肯定對她來說，就像是電影中的角色，都在為自由而戰。



曾美慧孜與沙龍照合影（圖/台灣英文新聞）



邱澤沙龍照代表跨出人生中重要的一步（圖/台灣英文新聞）



系列入圍沙龍照已於台北101商場 1F松智廣場展出（圖/台灣英文新聞）

另外，金馬也拍攝系列知名入圍者的沙龍照片，例如，周迅、孫儷、徐崢等，身穿紅裙的曾美慧孜呈現熱情奔放的freestyle風格，而邱澤則說明，於中影拍攝時，找到一處微上坡的地方，於是他跨出一小步拍攝，其姿勢代表含義與電影《誰先愛上他的》他所飾演的阿傑相呼應，代表在人生中要跨出重要的一步。



劉德華將出席金馬獎頒獎典禮（圖/金馬55）

除此之外，執委會已公布邀請影帝劉德華來台出席頒獎典禮，成為最後一位公佈的重量級頒獎嘉賓。曾兩度獲金馬影帝的劉德華，以《無間道道III終極無間》、《桃姐》分獲第 41、48屆金馬獎最佳男主角，這是他睽違5年再登金馬盛 典，即便工作行程滿檔，並如火如荼的展開世界巡迴演唱會，依舊排除萬難參與，對此，金馬執委會主席李安也特別表示感動與感謝。