(臺灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)糗了!巴布亞紐幾內亞大報,竟然將習近平的照片,寫成「中華民國大使館提供」(Picture courtesy of Embassy of the Republic of China)。

巴布亞紐幾內亞大報國民報,在今(14)天收了中國的錢,以頭版大幅報導習近平因APEC前往該國訪問的消息,卻將他的照片來源,寫成「中華民國大使館提供」,而不是正確的「中華人民共和國大使館提供」(Picture courtesy of Embassy of the People’s Republic of China)。

綜合媒體報導,我國也有在當地報紙買版面宣傳。

巴布亞紐幾內亞大報國民報將習近平的照片,寫成「中華民國大使館提供」(Picture courtesy of Embassy of the Republic of China)