台製AI超級電腦締新猷  計算能量全球第20

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由科技部國網中心結合廣達、台灣大、華碩等三大企業組建的「台灣杉二號」（TAIWANIA 2）AI超級電腦主機，在最新全球500大高速計算主機（TOP500）中，排名第20，能源效率（Green500）更排名第10，是我國超級電腦入榜有史以來最優成績。

「台灣杉二號」以9 PFLOPS（每秒執行9千兆次浮點運算）的優異效能締造此一佳績，計算能量僅次於美國、中國、瑞士、日本、德國、韓國、義大利、法國，能源效率（Green500）排名僅次於日本、美國、西班牙、中國。

「台灣杉二號」超級電腦由252個節點組成，每個節點包含2顆CPU及8顆最先進GPU，其主機架構設計與國際趨勢同步。在節能方面，「台灣杉二號」的能源效率達11.285 GF/W，計算量在9 PFLOPS時，用電798 KW，是台灣史上最節能的高速計算主機。

科技部去年推動以人工智慧（AI）做為下世代發展主軸，「AI小國大戰略」五大策略中，建置AI雲端運算平台是極為重要的一環。經過七個月努力，目前已順利完成「台灣杉二號」超級電腦的硬體整機建置及性能測試，並及時將最佳化效能成績送交每年兩次的TOP500排名挑戰。

台灣主機歷來上榜TOP500記錄（圖／國網中心）

「台灣杉二號」預計明年上半年啟用，除提供快速運算能力、大量儲存空間及安全的網路外，透過雲端運算平台，更將成為國內最大資料市集與模式市集，提供產學研界更即時、更便利的運算服務。

未來主機的五成運算資源將提供給政府所主導之智慧機器人、自駕車實驗場域、AI創新研究中心等前瞻計畫與學研界使用，另一半運算資源將提供創新產業使用，應用於金融科技、智慧製造、智慧醫療/健康及智慧城市等領域。

TAIWANIA 2詳細規格（圖／國網中心）