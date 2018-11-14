德5G建設即將招標 官員促排除華為等中企

（中央社柏林13日綜合外電報導）德國高階官員計劃做最後一搏，說服政府在建造德國5G基礎建設時，考慮將華為等中國企業排除在外，擔憂他們將損害國家安全。

澳洲與美國已決定禁止中國供應商協助建立5G，眼見德國預計將在2019年年初開始招標，官員現在才開始做最後努力，在幕後提醒政府提高警覺。

官員匿名向路透社表示，由於出現這股趨勢，目前還不清楚這項提議是否能成功。

不過，此舉凸顯了若干政府部會對中國參與修建德國下一代行動網路的擔憂程度，儘管目前對於5G安全面向的公眾辯論並不熱絡。

一名在柏林參與5G內部辯論的德國高官說：「我們嚴正關切。如果由我決定，我將做跟澳洲一樣的事。」

帶頭提出警訊的是德國外交部與內政部官員，他們已與美國和澳洲對口官員舉行過會談，都擔憂與華為等中國供應商合作的風險。華為是全球最大的電子通訊設備製造商。

這名高官說，在招標作業展開前，他們敦促對5G展開更嚴肅的討論。一些官員說，這可導致招標延宕。

在野陣營也提出反對聲浪。綠黨（Greens）上週在國會提交動議，對政府的立場提出質疑。柏林當局認為，德國沒有法律基礎排除特定供應商建立5G。

綠黨國會議員德勒格（Katharina Droege）告訴路透社：「將一個特定國家的所有投資者排除在外，是不對的。」共同起草聯邦議院動議的德勒格說：「不過，我們必須能夠審查個案，以確保重要的基礎建設獲得保護，在我們建造5G基礎建設時，可能導致將中國企業排除在外。」

德國對於5G的公眾辯論目前聚焦於下一代的行動網路覆蓋率將多廣泛，而非安全問題。

目前覆蓋率不均，加上高速網路建造延誤，企業團體批評這成為數位時代的障礙。

華為發言人回覆路透社報導時說，華為不認同公司可能威脅國安的說法。

發言人說：「維護網路安全一直都是我們的首要之務，我們有向德國與全球客戶提供安全產品與解決方法的良好記錄。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1071114