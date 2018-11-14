(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，斯里蘭卡總統擅自開除總理，並解散議會，引起憲政危機。現在，該國最高法院判決，總統解散議會要求違憲。

日本《時事通信》報導，斯里蘭卡最高法院，在當地時間13日表示，總統邁特里帕拉·西里塞納（Maithripala Sirisena）發佈的議會解散命令無效。報導回顧，原本總理拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe）等人，向最高法院控訴總統解散議會行為違憲。最高法院採任他們的看法，並推翻總統決定。

報導介紹，最高法院推翻總統命令的時間限制，是12月7日，因此法院預計在12月4日到6日之間，邀請雙方到庭説明自己意見，再做出最後判斷。

詳細情形請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/30 11:24）

日本《NHK》回顧，當地時間26日，斯里蘭卡總統邁特里帕拉·西里塞納（Maithripala Sirisena）無預警將總理拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe）開除，但總理認為總統行為違反憲法，因此拒絕下台。報導介紹，斯里蘭卡總統和總理的爭端，來自于經濟政策看法相左。

根據報導，28日，總統支持者和總理支持者，在最大城可倫波政府大廈前抗議，並爆發衝突，最後警察甚至開槍，導致1人死亡、兩人受傷。

不過，《NHK》報導，總統仍堅持自己的決定。他在電視演説中表示，總理上任後，貪污腐敗情形層出不窮，背叛民衆期待，並稱自己將總理開除的做法，符合憲法規定。

（發稿時間：2018/11/02 10:48）

日本《NHK》報導，斯里蘭卡總統邁特里帕拉·西里塞納（Maithripala Sirisena）在當地時間昨（1）日，表示將在5日重新召開議會。

然而，根據報導，原本的總理拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe），現在人還在總理官邸，但總統指名的新總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa），也已經開始組閣行動，場面十分混亂。

《NHK》介紹，由於維克勒馬辛哈政治立場親印，而拉賈帕克薩則親中，因此本次當地媒體分析，斯里蘭卡爆發的政治混亂，主要起因於親印勢力和親中勢力的對立。

（發稿時間：2018/11/03 11:31）

日本《時事通信》報導，斯里蘭卡國會議長，在當地時間昨（2）日發佈聲明，表示總統邁特里帕拉·西里塞納（Maithripala Sirisena）宣佈在7日重啓國會。

報導回顧，原本新總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）説明，國會將在5日重新召開，因此可能是出於某些原因，導致總統決定延期。

《時事通信》分析，議會重新召開後，議員將進行投票，決定究竟是原本總理拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe），還是新總理拉賈帕克薩才是正統。

根據報導，雙方已展開劇烈的政治角力。

斯里蘭卡最高法院：總統解散議會無效！