(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，《CNN》記者由於在白宮記者會上，與川普發生口角，而被取消採訪資格。對此，該公司決定控告川普侵犯言論自由。

日本《產經新聞》報導，《CNN》在當地時間昨（13）日，發表聲明，表示已向法院控告，川普及白宮高層，違反侵犯言論自由，並要求恢復採訪資格。

根據報導，白宮記者協會也發表聲明，表示支持《CNN》。有關此事來龍去脈，請參考我們稍早報導。

（發稿時間：2018/11/08 10:24）

川普加強打壓媒體？《CNN》記者表示，自己的白宮記者證已遭取消。

根據《CNN》記者阿克斯塔（Jim Acosta）於台灣時間今（8）日上午9點左右的推文，他被拒絕進入白宮。

這可能和《CNN》記者在白宮記者會上，與川普發生口角有關。我們來回顧一下發生了什麽事。

日本《NHK》報導，川普召開記者會，説明期中選舉結果時，《CNN》記者詢問他是否認爲中美移民集團民衆，是「侵略者」。

根據報導，川普表示他確實認為，這些民衆是侵略者。這個回答似乎惹怒了《CNN》記者：他反駁，這些民衆只是希望移民來美國而已，但川普堅持，若想進入美國，就必須遵從合理程序，並怒罵「《CNN》給我知恥點！你們太沒禮貌了！給我坐下！」，之後拒絕再回答問題。

CNN控告川普 違反媒體言論自由