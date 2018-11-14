移工一卡通自在遊高雄  多國語生活地圖不怕迷路

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了讓移工朋友在休假之餘好好遊覽高雄，高雄市政府勞工局今年特別製作一系列實用且內容豐富的宣導手冊，11月10日在高雄車站附近、東南亞餐飲店聚集的南華路，舉辦「移工一卡通及生活地圖宣導活動」，除了協助移工了解相關勞動法令，保障自身勞動權益，也鼓勵大家休假時走訪高雄各地踏青旅遊，體驗高雄之美。

勞工局長李煥熏表示，今年創新推出的「移工一卡通」印製相關法令，讓移工朋友可以隨身攜帶，搭乘大眾交通工具時也不忘合法工作之規定。

為體貼移工，高雄市勞工局另外製作多國語言版本的「移工生活地圖」及「雇主小幫手」手冊，其中「移工生活地圖」介紹生活交通資訊、法令須知、高雄知名景點、移工相關活動與節目等，讓移工朋友在休假日也擁有充實豐富的休閒生活。

「雇主小幫手」手冊則羅列日常會話、食、衣、住、行等圖卡，協助雇主與移工朋友溝通更順暢。本次活動特別與高雄車站周邊的東南亞餐飲店合作，提供移工朋友享用美食佳餚，並現場發送宣導手冊，吸引眾多移工朋友參與。

勞工局也提醒業者與民眾，目前在台行蹤不明的外國人總數已超過五萬人，雇主務必確實查驗應徵者身分，並遵守法令規定，以免觸法，若非法僱用外國人或容留外國人從事工作，將依《就業服務法》裁處15萬到75萬元。