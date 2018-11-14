以赴印記者故事為主軸  金門高中「英語種籽隊選拔」表現亮眼

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由外交部與教育部聯合舉辦的「107學年度外交小尖兵種子隊選拔賽」，金門高中隊伍以鳳凰衛視駐印度特派記者尤芷薇在印度奮鬥的故事為主軸，巧妙融入政府新南向政策內涵，在經過激烈競賽後脫穎而出，將於12月1日前往台北公共電視臺參加全國總決賽，爭取海外參訪機會。

「外交小尖兵－－英語種籽隊選拔活動」的全國總決賽，以培育E世代英語人才溝通能力、團隊精神及國際視野為宗旨，藉由此活動提供學生互相觀摩英語學習成果機會，及促進學生對英語文學習興趣與重視。

選拔活動包含兩部分，第一部分是五分鐘的英文話劇表演，今年的主題為〈前進新南向，青年新方向〉（New Southbound Policy---A New Path for Youth）。金門高中代表隊以鳳凰衛視駐印度特派記者尤芷薇在印度奮鬥的故事為主軸，再巧妙的融入政府新南向政策的內涵，順利取得第二階段的團體英語演講的比賽資格。

金門高中隊伍由英文科李世福及莊雲翔老師，代表隊選手王照松、許博宇、蔡依辰、蕭郁文，遠赴高雄市左營高中比賽場地，與南區八個縣市共32隊，競逐6個晉級全國決賽的名額，競爭激烈。

金門高中代表隊在比賽現場展現平時訓練的成果，以清晰的發音與豐富的內容博得在場評審們一致的肯定，順利取得晉級全國決賽的門票。