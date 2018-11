巴黎「世界最美的大道」　法警在藍寶堅尼上查獲瀕危幼獅

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)法國警察是在11月12日晚間8時攔檢一台行駛在法國巴黎香榭大道上的豪華汽車。令警方不敢大意的事是當中的一名「特別」乘客,一頭瀕危獅子。

綜合法媒報導,警方是在這被譽為「世界最美的大道」上攔查這台藍寶堅尼(Lamborghini),車上載有3名男子和一隻瀕危幼獅。警察立刻以囚禁野生動物為由拘留司機。幼獅則被緊急送往非政府組織30 Millions d'Amis基金會安置、接受獸醫的檢查與專業人士的照顧。

30 Millions d'Amis在其官網寫道,這隻幼獅只有2個月大,取名Dadou。經過基金會的照顧後,牠很好。經獸醫檢查,牠有點虛弱,其中一隻後腿和尾部的活動較困難。目前將持續觀察其健康狀況,之後會將牠和其他二隻於去(2017)年10月找到的小獅子安置在一起。

該基金會的執行長呼籲,要採取有關措施以停止法國境內的非法走私野生動物。這些孩子們被迫和牠們的母親分離,被當作物品轉賣給特定人士。光一年當中,他們基金會就救了6隻。

《哈芬登郵報》法文版報導,這並非個案。2017年10月,一名居住在巴黎東南方的馬恩河谷省(Val-de-Marne)的男子也非法圈養一隻1.5個月大的雌獅子。法院後來判這名男子有期徒刑6個月。

當時的檢查官就指出,法國國家野生動物機構(ONCFS)已經在調查被帶到巴黎的另外三隻幼獅的下落。三日後,同樣在馬恩河谷省,在一戶人家的車庫發現了當時協尋中的幼獅。

Dadou, le lionceau saisi par la police à Paris et confié à la Fondation #30millionsdamis va bien ! L’examen vétérinaire a néanmoins décelé un "affaiblissement général, un problème de mobilité du train arrière et à l’une des pattes postérieures et un sectionnement de la queue ". pic.twitter.com/ZnZu9fhyLF