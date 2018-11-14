莫內《草地上的午餐》 俄國典藏印象派名畫11/17故宮登場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）知名印象派大師之畫作即將來台展出！17日在故宮登場的「悠遊風景繪畫 - 俄羅斯普希金博物館特展」，集結了包括莫內在內多位藝術巨匠的作品，其《草地上的午餐》更可謂本展最大亮點。

本次展覽由國立故宮博物院、俄羅斯普希金博物館及聯合數位文創公司共同主辦。普希金博物館（The Pushkin State Museum of Fine Arts）是俄國收藏數量僅次於冬宮的博物館，以法國瑰寶畫作聞名。

《 聖米歇爾大道》 （Boulevard Saint-Michel）/ 尚-法蘭索瓦·哈斐利（Jean Francois Raffaelli）

展覽以17至20世紀的風景名畫為主，共計65件作品，聚焦19世紀印象派至後印象派的名家畫作。展覽以近代風景畫起源、讚頌大自然、巴黎城市光影、巴黎近郊自然景致、南法明媚風光及海外異想世界為主題，引領民眾認識法國近代風景繪畫。

除了莫內的《草地上的午餐》，本展更精選來自巴洛克派的法國風景名家克勞德•洛罕、洛可可派大師布雪、巴比松派的柯洛、印象派的雷諾瓦、塞尚、盧梭、高更等48位重量級藝術大師之作。

更多展覽資訊，請洽臉書專頁查詢。

悠遊風景繪畫 - 俄羅斯普希金博物館特展

展期：2018-11-17至2019-02-17

時間：每日9:00至17:00（16:30停止售票及入場）

陳列室：故宮北部院區第二展覽區 圖書文獻大樓一樓特展區

電話：886-2-7721-6955