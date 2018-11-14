(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（13）日報導，以色列派遣特種部隊，進入巴勒斯坦執行暗殺哈馬斯高層任務，導致雙方爆發激烈武裝衝突。當地時間昨日下午，以色列和哈馬斯，終於達成停戰協議。

日本《NHK》報導，哈馬斯為了報復以色列特種部隊的攻擊，而在當地時間12日之後，開始對以色列發射大量火箭彈。當然，以色列也不甘示弱，以空襲回敬哈馬斯。

根據報導，雙方衝突共導致9人死亡，超過50人受傷，為2015年後，雙方最激烈的交火。

《NHK》報導，在埃及和聯合國的調解下，13日下午雙方終於同意停止戰鬥行為。哈馬斯發表聲明表示，只要以色列不違反停戰協議，巴勒斯坦方面就會繼續遵守。但根據日本《時事通信》，以色列方仍強調，他們保留在加薩走廊地區，部署作戰的自由。

以下是稍早報導。

（發稿時間：2018/11/13 10:00）

媒體報導，以色列特種部隊進攻加薩走廊，雙方爆發武裝衝突，導致總共至少8人死亡。

日本《NHK》報導，當地時間11日夜晚，以色列軍隊派遣特種部隊，進入「伊斯蘭抵抗運動」哈馬斯管轄的巴勒斯坦地區，雙方爆發槍戰，導致以色列特種部隊1人，以及哈馬斯軍事部門幹部7人死亡。

根據報導，在槍戰之後，以色列軍方為協助生還特種部隊隊員，返回以色列管轄地區，而使用空襲戰略掩護，導致哈馬斯用火箭炮回敬。雙方攻擊行動一直持續到12日清晨。

日本《時事通信》報導，以色列軍方指控，哈馬斯電視台宣傳對以色列的恐怖攻擊，因此也以空襲方式，摧毀了其設施。

《NHK》引述哈馬斯媒體報導，表示以色列特種部隊，僞裝成民間人士，靠近哈馬斯軍事部門幹部住家，宣傳暗殺計劃。

埃及和聯合國介入調解 以巴終於同意停火