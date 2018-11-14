台灣新聞自由獲肯定　德國之聲東亞辦事處落腳台北

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）為提供更即時的中文報導，由德國政府提撥預算資助的媒體機構「德國之聲」，近期於台北設立辦事處，是「德國之聲」在東亞第一個辦事處。

德國之聲表示，台灣不僅享有新聞自由，也具備良好基礎設施。

中央社13日引述「德國之聲」中文部主任畢翰揚（Philipp Bilsky）說，今(2018)年初啟動台北辦事處的籌備工作，辦事處自10月15日起正式全面運作。

畢翰揚指出，台北是「德國之聲」在東亞地區首個開設辦事處的城市；不過，德國之聲在東亞地區也聘請許多自由撰稿人，為德國之聲提供報導。

台北辦事處共有4位全職員工，其中3位來自台灣，一位來自香港，這也是「德國之聲」中文網首次嘗試完全聘用當地員工組建駐外辦事處。

畢翰揚說，德國之聲在台北設立辦事處，最主要的目的是解決德國與中國之間的時差問題；現在，德國之聲中文網可更迅速地提供有關這個區域的新聞報導。

德國之聲台北辦事處的報導重點，是從台灣報導有關東亞、甚至全球的新聞事件，除了為德國之聲中文網提供報導，也為德國之聲英語新聞頻道提供報導。

至於辦事處落腳台灣的原因，畢翰揚表示，這是因為台灣的工作環境好；台灣多年來在亞洲地區新聞自由度名列前茅，同時，台灣也具備良好的基礎設施，例如高速網路。

畢翰揚指出，德國之聲多年來也持續嘗試在中國北京設立辦事處，但到目前為止，未能得到中國當局核准。另外，德國之聲的新聞報導內容，在中國也遭到審查和封鎖。

談到德國之聲在台北設立辦事處的重要性，中央社引述德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）日前受訪時表示，這將有助「德國之聲」提供更貼近東亞地區讀者的報導，也能更迅速提供有關這個區域的報導。

王子陶同時指出，台灣有良善的基礎建設、自由的工作環境等；台灣也位居華語人口圈的樞紐。

德國之聲成立於1953年，至今已65年。「德國之聲」中文部主任畢翰揚表示，在設立台北辦事處以前，德國之聲在台灣曾聘請自由撰稿人進行報導，這些記者同時也為其他媒體工作，僅偶爾為德國之聲提供稿件；台北新設辦事處的員工，則是全職為「德國之聲」工作。

「德國之聲」在台北的辦事處，11月中將進駐中央社所在的志清大樓，跟美聯社、日本共同社等國際新聞媒體成為鄰居。