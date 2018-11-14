AIT：臺赴美留學生數連續3年成長　

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）美國一直是臺灣學生計劃留學的首選目的地，根據美國官方最新公布的數據，赴美國就讀的臺灣留學生總數已經連續第三年成長，而臺灣也連續第四年成為美國國際學生第七大來源國。

由國際教育交流協會（Institute of International Education）與美國國務院教育與文化事務局昨（13）日所公布的2018國際教育交流門戶開放報告（Open Doors Report）顯示，在2017至2018學年度，赴美國大專院校就讀的臺灣留學生總數達到2萬2千454名，比去（2017）年成長了百分之4.4。

報告指出，臺灣留學生赴美主要是攻讀研究所，佔臺灣留美學生總人數的百分之41.1。

臺灣學生在美國人數在多項數據都有成長的趨勢，像是在美國就讀大學的臺灣留學生占總數約百分之31，比去年成長了百分之7。此外，有百分之20的臺灣學生加入了OPT（Optional Practical Training）實習訓練，相較去年成長了百分之6.5。

至於在美修讀短期非學位課程的臺灣學生人數則佔總數的百分之7.7，較去年減少了百分之4.4。

此外，來臺念書的美國學生人數也有增加趨勢，在2016至2017學年度，在臺灣各大學修習正式學分的美國學生達1千2人，也是首次破千的里程碑，比前一個學年度增加了百分之2.2。

根據美國在臺協會（American Institute in Taiwan），國際教育交流門戶開放報告每年由國際教育交流協會彙整，是一份國際學生赴美留學與美國學生出國留學的全面性報告。

報告也提及，留學美國的國際學生按照人數排名依序為中國、印度、南韓、沙烏地阿拉伯、加拿大、越南、臺灣、日本、墨西哥及巴西。