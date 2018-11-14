美國會議員提案　對迫害新疆維吾爾族中共高官進行制裁

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國國會議員周三預計提出法案，要求川普政府對中國鎮壓維吾爾族採取較強硬態度，可能的行動包括對數位共產黨官員進行制裁、公開譴責中共新疆行動、以及禁止美國輸出可能遭中國用來監控與鎮壓維吾爾族人的高端科技技術。

被點名的高階共產黨官員有新疆黨委書記陳全國，他也兼任新疆生產建設兵團黨委第一書記、第一政委，根據路透社記者取得這份提案影本所做的報導。

白宮與中國駐華府大使館尚未對此可能的提案做出回應。

2015年來，中共對新疆維吾爾族人強力鎮壓猶如施行「種族、文化的滅絕」，其慘況近年不斷被揭露，不少旅外維吾爾族人回鄉卻「被消失」、與家人骨肉「被分離」、對文化的記憶「被粗暴抹去」，而川普政府幾位幕僚也拉高分貝批評中國新疆的打壓行動。

早在今年8月美國會就對中國的維吾爾族人境遇表達憂心；「美國國會暨行政當局中國委員會」共同主席、共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)與共和黨聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)等國會議員，聯名致函國務卿蓬佩奧，籲請川普政府制裁中國官員和企業，以回應新疆地區的人權危機。

不過報導也指出，若制裁通過，則會是繼中美貿易戰後，雙方衝突再升級。

近年北京一概否認「改造營」指控，聲稱都是謠言，認為是對維吾爾族人進行「職涯訓練」，也要求其它國家不要干涉其內政。

諷刺的是，《美國之音》報導，一位新疆維吾爾族在美移民控訴，她在新疆從醫的姐姐下落不明，而她根本不需要什麼職業培訓。另一名維族女子最近接受《自由亞洲電台》專訪，娓娓道來她從埃及帶三名小孩回中國探親卻莫名其妙家破人亡的慘境，而跑去中國找她下落的埃及籍丈夫被羅織罪名監禁16年，現在這名維族女子帶著倖存的二名子女到美國定居。

不僅是美國對中國的質疑，許多西方民主國家包括加拿大、法國、德國、英國等都曾呼籲中國關閉新疆的改造營。據信有至少一百萬維吾爾族人被迫與家人切斷聯繫、拘留在北京口中的「職訓營」。北京過去曾聲稱新疆有伊斯蘭好戰及分離主義份子存在的威脅。