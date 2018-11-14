911反恐解密  美中情局曾想研發「吐真藥」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在美國公民聯盟（American Civil Liberties Union）多年努力下，一份機密反恐文件13日曝光，揭露美國中情局曾打算研製一種迫使恐嫌吐實的藥物，最後在道德爭議中作罷。

《美聯社》報導，911恐怖攻擊事件後，CIA一度想將名為Versed的鎮靜劑拿來研製藥物，逼迫恐嫌說真話。從2002至2007年，多名醫師、心理學家等醫護人員參與了偵訊計畫，對關押在10處國內外秘密基地的97名嫌犯，負責監控、評估其身心狀況。

報告指出，相關人員研究了舊蘇聯時代的藥物實驗，以及CIA於1950至1960年代間備受爭議的MK-Ultra計畫，該計畫涉及人體試驗，欲以LSD等迷幻藥研發控制心智的藥物，最終目的就是要製作出能逼人說真話的藥物。

Versed可使人昏昏欲睡、紓解焦躁情緒，也可能造成短暫記憶受損，通常用於大腸鏡檢查或小手術。Versed屬於苯二氮平類藥物（Benzodiazepines）的一種，可影響腦內化學物質，抑制中樞神經。

從長達90頁的報告，可一窺CIA醫療小組的心理掙扎，一方面有著道德壓力，一方面又盼能透過藥物阻止更多無辜百姓因恐攻喪命。由於當時美國司法部花了數月才同意CIA對嫌犯逼供，使用的手段包括剝奪睡眠、拘禁在極小空間，以及模擬溺斃的水刑等，幾經考慮，最後反恐小組還是決定放棄此極具爭議之計畫。