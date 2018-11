北韓還藏了20處導彈基地？川普：假新聞！

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨(13)日報導,北韓竟然還藏有秘密導彈基地。對此,川普表示反駁,稱他早就知道這些基地的存在。

川普在推特中,表示《紐約時報》有關北韓新被發現的秘密導彈基地,是不精準的報導,因為美國政府早已掌握那些基地的存在,因此一切皆正常。

川普接著批評,這又是一則假新聞,並承諾若情勢惡化,他會透過推特向民衆表示。

The story in the New York Times concerning North Korea developing missile bases is inaccurate. We fully know about the sites being discussed, nothing new - and nothing happening out of the normal. Just more Fake News. I will be the first to let you know if things go bad!