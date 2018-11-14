(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（13）日報導，北韓竟然還藏有秘密導彈基地。對此，川普表示反駁，稱他早就知道這些基地的存在。

川普在推特中，表示《紐約時報》有關北韓新被發現的秘密導彈基地，是不精準的報導，因為美國政府早已掌握那些基地的存在，因此一切皆正常。

川普接著批評，這又是一則假新聞，並承諾若情勢惡化，他會透過推特向民衆表示。

The story in the New York Times concerning North Korea developing missile bases is inaccurate. We fully know about the sites being discussed, nothing new - and nothing happening out of the normal. Just more Fake News. I will be the first to let you know if things go bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月13日

請參考我們昨日報導。

（發稿時間：2018/11/13 09:11）

金正恩承諾其廢核意願後，北韓對外關係開始出現改善徵兆，但美國智庫分析衛星照片後發現，該國竟然還藏有導彈基地。

日本《NHK》報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS），在當地時間昨（12）日，發表最新報告，表示北韓有13處基地，雖然沒有部署發射裝置，但全部位於山嶺地區，也有部隊用的建築，以及安置發射台的設施。

其中，根據報告透露，一個位於黃海北道的基地，安置了短程導彈裝備，且距離38度線，只有85公里。衛星照片顯示，該基地設有地下設施入口，以及部隊總部建築物。

《NHK》回顧，在今（2018）年9月文金會的兩韓共同宣言中，雖然有提到將廢除導彈基地，並列出詳細名單，但本次CSIS發現的秘密導彈基地，卻沒有在名單上。

報導介紹，CSIS分析，北韓大約還瞞著國際社會，偷偷運作大約20處導彈基地，並呼籲為了徹底達成北韓廢核目標，這些基地應該也被列入國際查察名單中。

北韓還藏了20處導彈基地？川普：假新聞！