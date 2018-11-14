台南貴人散步樂團名單出爐　「國寶師傅」顏振發操刀復古宣傳

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台南「貴人散步音樂節」（ LUCfest）已邁入第二屆，邀請音樂圈國內外知名選團人及音樂人參加，提供新生代樂團發跡的平台，今年主視覺海報由「國寶級電影海報畫師」顏振發操刀，其堅持手繪的精神也曾躍上BBC版面，音樂節將於30日登場。



今年宣傳海報由雷擎及阿妞演繹電影《花漾年華》，由顏振發手繪製作而成（圖/貴人散步）

「貴人散步音樂節」自去年首度舉辦後獲得佳評，也成功將台灣樂團推向國際舞台，為期三天的音樂祭，將於七大場館以及一個主舞台登場，並邀請到堅強的國內外演出陣容。今年的主題國家則為菲律賓，9組國際樂團裡，菲籍樂團為數最多，除此之外，也包含來自日本、拉脫維亞、愛沙尼亞等國。

即將登場的台灣樂團也不容小覷，包含前F.I.R主唱飛（Faye） ，甫拿下海洋大賞的MAFAN A、剛發行新作品的療癒系歌手柯智棠，新生代樂團椅子樂團、獨立樂團皇后皮箱、蘭花刀、頭部組成者等，另外，台灣聲音實驗樂團王榆鈞與時間樂隊，創作豐富的編制包含使用吉他、 低音提琴、貝斯、爵士鼓、單簧管、手風琴、小提琴、電子聲響等，讓大家一飽耳福。



柯智棠將於貴人散步音樂節演出（圖/貴人散步）



日本樂團「酸媽廟」將來台演出（ Acid Mother Temple ＆ the Melting Paraiso U.F.O.）（圖/貴人散步）



2018貴人散步音樂節節目表（圖/貴人散步）

此次，公布的表演樂團名單由許多國內外選團人決選而出，產生多元且讓人意想不到的組合，選團人包含 Ta iwanese Waves主辦人嚴敏、英國Gigwise編輯團隊、荷蘭Motel Moziaque Festival創意總監Harry Hamelin、蒙古Playtime Festival 總監 Natsagdorj Tserendorj、菲律賓商業音樂授權公司Homonym等。



顏振發替「貴人散步音樂節」繪製宣傳海報（圖/貴人散步）

今年表演場地中最特殊的場館即是全美戲院；「國寶級手繪看板畫」畫師顏振發受主辦單位力邀替此次活動製作巨型宣傳看板，臨摹王家衛經典電影《花漾年華》，找來新生代音樂人雷擎，以及金音獎最佳搖滾單曲獎的漂流出口貝斯手阿妞演繹男女主角，更有民眾指名要買「貴人散步音樂節」電影票，店家笑稱「這個活動沒有賣電影票啦，只有賣音樂節的票！」

身處於數位輸出的時代，顏振發卻堅持手繪電影海報，過去數十年他幾乎每天手持小型圖片及5桶油漆，在台南全美戲院對面的人行道上作畫，更受到英國廣播公司（BBC）旅遊版以「台灣最後一位電影海報畫家」為題報導。然而，幾年前顏振發驚覺手繪電影傳統可能隨著他的視力衰退而失傳，因此，他於4年前開始培養接班人，盼延續這項傳統工藝的生命。

貴人散步音樂節不只用心規劃演出內容，也對藝文產業保存盡心力，為期三日的台南音樂節活動多元且豐富，於12月1日（六）打造免費戶外主舞台，除了演出之外，還有8場國際音樂論壇及老屋導覽活動，共精心策劃超過18場音樂Showcase、廣邀61組國內外樂團，以及世界各地超過30位國際知名音樂節選團人、唱片公司、廠牌以及媒體來台交流，更多詳情請上粉書專頁查詢，或是於線上購票。



實力唱將「飛」將於12月1日 (六) 16:50於免費戶外舞台演出（圖/貴人散步）



台灣原住民傳統古調的實驗樂隊「漂流出口」，以充滿神秘感的部落古調結合充滿爆發力的Grunge曲風，將於1日 (六) 17:50於免費戶外舞台演出（圖/貴人散步）



曾於美、日、韓、中國演出的「落日飛車」，將於1日19:50免費戶外舞台演出（圖/貴人散步）