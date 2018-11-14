公投10案太複雜　中選會：投票可帶小抄、但不可展示給他人看

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）11月24日九合一選舉有10個公投案合併投票，若有民眾搞不清公投案，為避免在現場忘記該怎麼投，想帶小抄進投票所。中選會表示，若沒有被誤認為公投票疑慮者可帶入，但小抄不可留置於圈票處或投票所內。

中央社引述中選會表示，這次公投綁大選採先領投選舉票，再領投公投票方式，人民有投票與不投票的自由。

選民進入投票所後，除非選民主動表示不願意領取公投票，否則選務人員引導選民去領公投票，但不會主動詢問，以免影響其投票秘密；如選民表示不願意領取，選務人員會尊重。

至於是否可帶小抄進入投票所，中選會副主委兼發言人陳朝建說，過去曾有函釋：

帶小抄（如投票指南）若易被誤認為公投票者，不可帶入投票所；

若沒有被誤認疑慮者，雖可帶入，但小抄（投票指南）仍不可留置於圈票處或投票所內，即不能影響、干擾或勸誘他人投票。

陳朝建進一步說明，請投票權人勿公然攜入或勿公然展示所攜帶小抄（投票指南），以免觸法。

他說，投票前仍建議投票權人先瞭解各案內容，好讓自己的投票順利進行，以節省投票時間，並以不影響他人投票為原則。

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圖片來源: 行政院官網