臺北國際創業週13日盛大登場 星光媒合會開拓新創商機

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）臺北市府產業局於11月13日至18日辦理「2018臺北國際創業週」系列活動，以「Leap Up！開創新視界」為主軸規劃，包括創業臺北國際接軌論壇、創業臺北星光媒合會、創業臺北XR高峰會、Meet Taipei臺北新創館、POP UP ASIA 亞洲手創展等五大主題。

今(13)日下午登場的「創業臺北星光媒合會」，邀請了「明日之星培訓計畫」所輔導的8組優秀團隊登台簡報，本次媒合會評審不僅包含荷蘭、越南、菲律賓、香港等國外天使、創投外，還邀請到臺灣多間重要創投機構代表擔任評審。

與會8組新創團隊無不使出渾身解數吸引評審目光，在經過一番精彩的簡報與討論，最後由奈捷生物科技(股)公司獲得大會Gold Award；宸定科技(股)公司及狂點軟體開發(股)公司則分別獲得大會Silver Award以及Bronze Award，其餘獎項還包含國外評審特別獎、以及多間單位提供大師輔導等獎項。

>接著還有連續四天系列活動即將展開， 11月14日「創業臺北XR高峰會」，以近年來蓬勃發展的互動式沉浸科技為主題，邀請荷蘭、日本的XR專家分享當地XR產業生態與觀察。

11月15日至17日「Meet Taipei臺北新創館」，集結產業局「明日之星培訓計畫」輔導的40組團隊在花博爭豔館展示臺北市在科技創新、生活商務、創新數位、醫療生技等領域的新創團隊成果，展覽期間還能掃描QR Code兌換飲料及刮刮樂，有機會多項好禮。

11月15日至18日「POP UP ASIA亞洲手創展」，活動領域從科技新創擴及至文創、手作產業，展現臺北市兼容並蓄及多樣發展的創業風景，透過亞洲城市間彼此的文化與創意交流建立亞洲觀點，鍵結更多元的跨界可能。

想知道更多「2018臺北國際創業週」相關訊息，請上「2018臺北國際創業週」專區查詢(